Silencio en Corea

Uno de los pilares de la erradicación de la pobreza en Corea del Sur ha sido el énfasis en la educación de sus jóvenes, prepararlos para el futuro fue y es una política implementada que ha hecho de este país uno de los más competitivos a nivel mundial.

Pero esto no es solo un mero discurso, Corea se toma muy en serio la educación y también les toma en serio a sus estudiantes. Tal es así que una vez por año el país prácticamente se paraliza cuando los jóvenes rinden el examen de ingreso a la universidad.

Las medidas son extremas como por ejemplo: el horario de entrada al trabajo se retrasa entre una a dos horas, la bolsa de valores también inicia sus operaciones con retraso y lo más extremo es que hasta los aviones tienen prohibido despegar o aterrizar especialmente en el horario en el que toca rendir el examen de inglés, cuando los estudiantes de todo el país deben escuchar un audio y a partir de ahí elaborar sus respuestas.

El examen lleva la sigla de CSAT (Prueba de Habilidad Escolar Universitaria), que este año se llevó a cabo el jueves 18 de noviembre. El año pasado se había pospuesto por una semana debido a un terremoto que afectó las costas del sudeste de Corea.

Para esta prueba no solo están involucrados los funcionarios del Ministerio de Educación, sino también los de Transporte, Justicia y del Interior, todo para asegurar el éxito de los estudiantes en una prueba que define prácticamente el futuro de los mismos. Incluso, los examinadores son “encerrados” en un lugar no determinado, para asegurar que no haya ninguna fuga y que la prueba realmente tenga rigor técnico y académico.

Paraguay está muy lejos de Corea, tanto geográfica como educativamente. En Paraguay tenemos frondosos árboles, todavía, que son el amparo y reparo de los estudiantes sin aulas en el interior del país, una estampa que vemos y lamentamos año a año. Allá guardan silencio en respeto a los estudiantes, aquí, se guarda el silencio de los inocentes.

mescurra@abc.com.py