Han pasado casi 7 años de aquel entonces; quien ayer era Ministro de Hacienda hoy ¿gobierna? como presidente del Paraguay. La misma persona que reclamaba austeridad antes ha propuesto en setiembre último subir salarios al presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. Y hace un par de días, propuso subir G. 5.000.000 a cada uno de los senadores y diputados de la Nación con argumentos muy insultantes para un país donde apenas el 11% de los ocupados gana UN salario mínimo. Los 125 parlamentarios ganarían el equivalente a unos CATORCE salarios mínimos.

Las justificaciones que usan para defender los ultrajantes aumentos son chistosas: que evitarían que los parlamentarios incurran en tráfico de influencias, en corrupción, que perdieron poder adquisitivo, que hace diez años no tienen aumentos… Podríamos agregar más fundamentos, -¡lo que se les ocurra y cuantos quieran!- pero saldría el mismo resultado:

TENEMOS LA PEOR CALIDAD PARLAMENTARIA DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.

Algunos se vendieron antes de entrar. Otros entraron y se vendieron. Algunos fueron votados en representación de los negros y migraron al blanco, o viceversa. Otros ya están traficando influencias con familiares, chongos y chongas. Algunos aparecieron como responsables de intentos de despojos al estado. Otros falsearon documentos de estudios, alguno se habría inventado un diploma, otros violentaron mujeres en público. Muchos no llegan a balbucear ideas pero hacen shows de baile en ropa interior.

¿Qué milagro divino resplandecerá para convencer a la mayoría del pueblo que apenas sobrevive con MENOS del sueldo mínimo que debe pagar MÁS a estos carruajes –con honrosas excepciones- que ganan mucho mejor y que ostentan salarios, privilegios, guardaespaldas y beneficios que no tiene la población?

Ganas de llamar a un túnel del tiempo. Y traer de vuelta al entonces ministro de Hacienda Santiago Peña del 2015, 2016 y 2017. Después me acuerdo que hoy ÉL es el Presidente impulsando estas desigualdades que no aceptaba como ministro. Me acuerdo y se me pasan las ganas.