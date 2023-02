Joven reacciona ante presunto acoso sexual en colectivo

Una joven, identificada como Jennifer, denunció en sus redes que fue víctima de acoso sexual dentro de un colectivo por parte de un hombre, indentificado como Antonio Giménez, de 64 años. Incluso, compartió videos con la intención de escrachar al acusado.

Según relató la joven, el denunciado se encontraba masturbándose dentro del colectivo y en un momento dado, este le apoya su genital y le manosea el gluteo. Inmediatamente, ella reacciona y le propina golpes de puño y con su zapato como -indicó- medida de autodefensa, provocándole heridas sangrantes en la cara y la cabeza.

El hombre intentó bajarse del colectivo, pero no pudo huir debido a que la joven solicitó al chofer que bloquee las puertas. También intervinieron otros pasajeros que impidieron al denunciado que se fugue.

El colectivo luego paró frente a la Comisaría 32ª de Capiatá, donde la joven bajó y realizó la denuncia. El presunto acosador también fue trasladado a la sede policial por parte de los pasajeros que ayudaron a la denunciante.

El hecho ocurrió este lunes, a las 19:40 aproximadamente, a la altura del km 19 sobre la Ruta PY01, en Capiatá, según indicó la denunciante.

Reacción ante hartazgo por ser víctima constante

Jennifer comentó que su reacción fue producto del hartazgo, ya que contó que es la cuarta vez que es víctima de un acoso dentro de un colectivo y siempre realiza las denuncias, pero nunca hay justicia.

“No sé si sentirme valiente, pero hago también por todas las chicas que pasan esto a diario y la mayoría denuncian pero nunca pasa nada. No quiero que ninguna más pase esto”, declaró al canal 9.

También mencionó que al postear su caso recibió mensajes de otras personas que se identificaron como víctimas de Giménez.

La joven fue cuestionada por parte de algunos pasajeros debido a su reacción a golpes, pese a que el hombre le pedía perdón. Al respecto, lamentó que hayan defendido al presunto acosador, cuando -indicó- ella fue la atacada.

A diferencia de los pasajeros que la cuestionaron, muchas personas -principalmente mujeres- destacaron en redes su reacción a lo que consideran una situación constante en nuestro país.

Finalmente, dejó un mensaje a sus congéneres: “Que ya no se callen más, que no eviten alejarse, graben lo que tengan que grabar, ya no da gusto vivir esto”.

Presunto acosador fue imputado

Antonio Giménez, denunciado como presunto acosador, fue imputado por el Ministerio Público, según informó el subcomisario Alcides Gaona de la jurisdicción de Capiatá.

El hombre guarda prisión preventiva en la comisaría de la ciudad de Capiatá a la espera del oficio de la Fiscalía.

Giménez no cuenta con antecedentes policiales, informa el jefe de la sede policial.