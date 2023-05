Caso Pecci: condenan a más de 25 años de cárcel a los hermanos “estructuradores” del asesinato

En una audiencia reservada, un juez de Cartagena, Colombia, condenó a los hermanos Pérez Hoyos a 306,9 meses de prisión, lo que equivale a más de 25 años, al ser apuntados como los “estructuradores y financiadores” del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci registrado el 10 de mayo de 2022, durante su luna de miel en el mencionado país.

Previamente, Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos habían aceptado los cargos imputados por el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, que son homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones agravado.

Los condenados hermanos fueron delatados por el “articulador” del crimen, Francisco Luis Correa Galeano, quien recientemente pidió perdón a la familia del fiscal asesinado.

En referencia a la información de la condena para los estructuradores del crimen, esta fue confirmada por el abogado Francisco Bernate, representante legal de la familia Pecci en Colombia.

Caso Pecci: los hermanos pidieron “perdón”

Asimismo, durante el proceso judicial en Colombia, ambos hermanos pidieron perdón a la familia de Pecci, expresando lo siguiente:

“Quiero pedirle perdón a la familia del doctor Pecci. De todas maneras, pedir perdón no va a remediar, pero sí me ha dolido la situación. Les pido que me perdonen a todos los de la sala, a la señora del señor Pecci y a la familia”, manifestó Ramón Emilio Pérez Hoyos.

“Yo sé que fue un error muy grande y no tengo palabras para expresar disculpas a la familia Pecci, más a su señora, en su estado de embarazo. Estoy muy arrepentido y le quiero ofrecer disculpas”, declaró a su turno Andrés Felipe Pérez Hoyos.

