Lo que “dice” la ley sobre el asesinato del pitbull

Ariel Catalino Ramírez Álvarez e Isali Ariel Segovia Sanabria fueron detenidos por transgresión a la Ley 4.840/13 de protección y bienestar animal tras verse implicados en el asesinato de un perro de la raza pitbull, ocurrido el jueves pasado en el barrio Retiro de la ciudad de Capiatá.

Cámaras de circuito cerrado captaron el momento en que uno de los hombres persiguió al perro e ingresó a la vivienda donde vivía el animal para asesinarlo a puñaladas con un cuchillo. Esto, según relato policial, luego de que el pitbull supuestamente atacara a otro can tras escaparse de su casa.

Wilma González, abogada defensora de la causa animal y asesora jurídica de la Asociación Pitbull del Paraguay, explicó que la Ley 4.840/13 contempla sanciones penales de hasta dos años de cárcel o multa, teniendo en cuenta si lo ocurrido se enmarca una infracción leve, grave o muy grave.

Asesino de pitbull debe estar preso, según abogada

En ese sentido, indicó que el actuar del asesino del perro se cataloga como una acción grave. “Esta acción de esta persona, sea el motivo que sea que lo haya impulsado, es un acto de una crueldad extrema y este señor debe afrontar un juicio porque el animal perdió la vida. Está catalogado como una acción grave que tiene penas carcelarias de hasta dos años”, sostuvo.

“Acá vemos una agresión brutal de parte del ser humano hacia el perro, no se justifica en lo más mínimo, este tipo debe estar preso desde ya, porque ni siquiera fue en el instante del ataque para alegar adrenalina o el peligro inminente”, dijo.

Es más, mencionó que el que asesinó al perro es un peligro social, por lo que se debe buscar castigarlo penalmente. “De ninguna manera se justifica una acción de venganza porque no fue en instante del ataque; entonces, este hombre tiene que estar preso porque es un peligro social. Si actúa así con un animal, también lo hará contra otro ser humano”, declaró.

Agregó que hay estudios que señalan que las personas violentas empezaron atacando a animales hasta forjar su perfil negativo.

Animal atacante no tiene responsabilidad penal

González, en otro momento, explicó que la ley no analiza la conducta del animal atacante, sino de su propietario. “La ley no pena la conducta del animal contra el animal porque este es instintivo. El animal no puede ser considerado un delincuente. El que tiene que tomar las precauciones es el humano”, comentó.

En ese sentido, mencionó que existió un accionar negligente por parte de los dueños de ambos perros, ya que los dos canes se encontraban en la vía pública bajo ningún resguardo, lo que permitió que el pitbull atacara al otro.

“Acá el pitbull ataca a otro en la vía pública. Los perros tienen en su gen lo de controlar su terreno, entonces el humano debe tomar las precauciones para que no salga en la calle, sea de la raza que fuese. El perro no tiene por qué estar en la vía pública, y si lo está, debe estar con su dueño, con correa y bozal, eso dice la ley”, mencionó.

“El animal actúa por instinto, no razona; entonces, la responsabilidad y los cuidados recaen sobre la persona. Esto no debió ocurrir si el asesino hubiera tomado precauciones de que su animal no esté en la vía pública y también el vecino (dueño del pitbull)”, acotó.