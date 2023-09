Reacción de los organismos estatales carece de efectividad y rapidez, dicen

Como réplica a los hechos de feminicidio acaecidos entre el domingo pasado y el jueves último, de los que resultaron víctimas fatales Katia Monserrath Brítez Torres (20) y Norma Estela Miñarro Marecos (43), respectivamente, mujeres parte de la Asociación de Abogadas del Paraguay (ADAP) se manifestaron ayer frente al Panteón Nacional de los Héroes, en el microcentro de Asunción para exigir mayor respuesta a los organismos del Estado.

La presidenta de la ADAP, abogada Ana María Monte Domecq, expresó a ABC “es hora de que todos los organismos del estado reaccionen, la Constitución Nacional defiende a la mujer”.

Lea más: Feminicidio de Katia Brítez: soñaba con ser azafata y viajar por el mundo

Añadió sobre la vigente Ley N° 5.777/2016, que la misma fue creada como herramienta para “erradicar la violencia y el feminicidio. Hay leyes internacionales incluso. Los organismo que están supuestamente preparados no responden con la efectividad, rapidez y la diligencia que corresponde”.

En ese contexto Domecq cuestionó a la Fiscalía que, al momento de reaccionar “siempre se demora muchísimo. La Policía es la que actúa más rápido, con su Departamento de Victimología y están dando una buena respuesta”.

En otro momento trajo a colación lo ya antes dicho por el fiscal general Emiliano Rolón, de que el Ministerio Público solo puede atender el 30% de los casos que ingresan a la institución, lo que Domecq calificó de grave al tiempo de señalar a senadores y diputados como responsables de brindar más medios para la protección de mujeres a través de los organismos.

“Necesitamos más respuestas de los organismos, de los jueces y fiscales”, sostuvo.

Lea más: Caso Pecci: fiscal general de Colombia entrega un informe a su par paraguayo

Incertidumbre ante empleo de tobilleras

Por otra parte, al ser consultada sobre el uso de las tobilleras electrónicas, la abogada Ana Domecq, dijo “en otros países se ve efectividad en su uso, pero acá hay muchas cosas que hay que ver. No me da certeza, pero puede ser una buena opción”.

Refirió que “esa tobillera la va a pagar la persona que quiere que se le ponga, al que no tiene recursos no le van a poner. A mi me da miedo que sea un negociado”.

Lea más: Aplicar tobilleras sería “parte de una solución” pero hay “muchas cosas inciertas”, cuestiona abogada

Sin embargo, consideró que lo principal es la falta de educación, lo que se observa en cuanto a la discriminación que existe.

“Lo mejor que existe es la educación, pues de la mujer dependen el niño, el esposo, el jefe y es generadora de vida. Tiene una característica diferente al varón, en cuanto a lo emocional, lo que la hace importante para el crecimiento social”, enfatizó la presidenta de la Asociación de Abogadas del Paraguaya.