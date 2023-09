Niño de 11 años disparó accidentalmente a su primo de 10 con rifle de aire comprimido

La fiscal Sonia Estigarribia habló acerca de un incidente en el que un niño de 11 años disparó accidentalmente a su primo de 10 años con un rifle de aire comprimido hiriéndolo en la frente. El hecho ocurrió en la ciudad José Domingo Ocampos, departamento de Caaguazú.

La agente del Ministerio Público señaló que se puede hablar de una desgracia con suerte, gracias a que el arma no era de fuego. “Gracias a Dios solamente fue un rifle a presión, pero qué pasaría si fuera un arma con un proyectil. En esa circunstancia ya estaríamos en una situación bastante más complicada, porque el disparo se realizó en la frente”, expresó.

Herida no reviste gravedad

Por otro parte, Estigarribia manifestó que la herida ocasionada al menor no fue grave. “No revistió gravedad, se le atendió al niño en el centro de salud de José Domingo Ocampos, ya que ahí no contaban con pediatras, le llevaron a O’Leary, donde tampoco no se cuenta con pediatra, y para mayor seguridad le trasladaron a Ciudad del Este”, dijo la fiscal.

Investigación a punta a la violación del deber del cuidado

En otro momento, la agente informó que se encuentra investigando a quién pertenece el arma y destacó que existen elementos que apuntan al hecho punible de violación del deber del cuidado. Agregó que los menores de edad se encontraban solos y los padres estaban trabajando.

“Estamos realizando las diligencias para determinar a quién le corresponde el arma, porque por ahí hay un hecho punible de violación del deber de cuidado y determinar también con un informe de la Dimabel si el arma está registrada a nombre de una persona y si fue comprada legalmente o si es un arma casera”, puntualizó en una entrevista con 1080 AM.