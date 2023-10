Caso Benjamín Zapag: defensa de Héctor Grau pide su sobreseimiento definitivo

Los abogados Rafael Gorostiaga Saguier y Álvaro Arias, quienes ejercen la defensa de Héctor Iván Grau Arroyo, quien está imputado por el hecho de lesión grave junto con Marcello Giovanni Fretes Laterra, solicitaron el cambio de calificación de lesión grave a lesión y el sobreseimiento definitivo en el marco del caso de la agresión al joven Benjamín Zapag, en una discoteca de asunción el 6 de noviembre de 2022.

De acuerdo con el escrito presentado por la defensa de Héctor Grau, el 6 de junio de 2023 se pudo realizar la diligencia pericial consistente en una junta médica, conformada por peritos médicos propuestos por el Ministerio Público, así como por la querella adhesiva y las defensas de Grau y de Marcello Fretes.

El dictamen pericial fue firmado por los doctores médicos forenses, por la Fiscalía Marcelo Villalba (médico forense del Ministerio Público y coordinador de la Junta Médica), Jorge Maldonado y Geuk Nan Kin, y médico representante de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología, Diego Araujo (perito oftalmológico).

Del parte de la defensa de Héctor Grau, firmaron los profesionales médicos Alder Augusto Mendoza Gonzales y José Bellasai; y por la defensa de Marcello Fretes, firmaron los doctores Federico Bareiro y Fausto Ricardo Paredes Pavón. En tanto que por la querella adhesiva estuvo el odontólogo Juan Carlos Zárate Rodríguez.

Consultas de la Fiscalía y querella a la junta médica

La entonces fiscala del caso Claudia Aguilera consultó a los peritos: ¿Qué tiempo se requiere para la recuperación total del paciente? A lo que estos respondieron: “El tiempo total de reposo relativo para la recuperación total de la lesión no excederá los 30 días”.

Además, consultó la fiscala “si Benjamin Zapag ha sufrido alguna alteración en los nervios que se encuentran en el rostro”, a lo que los profesionales forenses respondieron: “No se refieren en los controles pos-operatorios afectación de nervios del rostro ya que no se mencionan signos o síntomas sensoriales ni motrices patológicos”.

Por el lado de la querella adhesiva, representada por el abogado Ricardo Preda, se solicitó “determinar si la fractura del complejo cigomático orbitario de Benjamín Zapag lo ha mutilado considerablemente”, a lo que los médicos respondieron que “el paciente Benjamín Zapag, según datos médicos del expediente, no ha sufrido mutilación en el rostro”.

También pidió “determinar si la fractura del complejo cigomático orbitario de Benjamín Zapag lo redujo considerablemente en el uso de su cuerpo”, consulta a la cual respondieron: “No hubo reducción considerable en el uso de su cuerpo y su alta al tercer día así lo denota”.

Algunas interrogantes de las defensas de imputados

Primeramente, la defensa de Héctor Grau pidió “determinar si la fractura del complejo cigomático de Benjamín Zapag lo ha mutilado considerablemente”, que fue respondida de la siguiente forma: “Mutilación es la separación o corte de un miembro o una parte del cuerpo de un ser vivo que se produce en circunstancias violentas o por indicación médica para eliminar tejidos dañados irreversiblemente. En ese caso en particular no hubo por tanto mutilación en el rostro”.

Igualmente solicitó a los profesionales “determinar si la fractura del complejo cigomático orbitario de Benjamín Zapag lo ha desfigurado por largo tiempo”, a lo que respondieron los forenses: “No se describe en la historia clínica post operatoria ninguna pérdida de la armonía estética del rostro que pueda considerarse desfiguración alguna”.

Por último, la defensa de Marcello Fretes ejercida por Sara Parquet peticionó que “determine el perito a qué especialidad involucra el diagnóstico preoperatorio, respecto a Benjamín Zapag, en fecha 6 de noviembre de 2022″, a lo que se respondió así: “A un odontólogo especialista en Cirugía Bucal y Maxilo Facial y a un médico Cirujano Maxilo Facial”.

También pidió “determine el perito si una deficiente técnica quirúrgica asociada a una cirugía puede ocasionar alteraciones físicas del rostro o no con posterioridad a la cirugía” a lo que se contestó así: “Obviamente que una deficiente técnica quirúrgica y una cirugía precoz, es decir, a destiempo puede ocasionar alteraciones diversas próximas o posteriores”.

Defensa insiste en inocencia de imputado

Señala la defensa de Héctor Grau en su escrito que “la conclusión del dictamen presentado por la mencionada junta médica, coincidente en su mayoría, es muy clara, precisa y contundente en cuanto a la lesión en cuestión”.

En tal sentido, añade que “no se trata de ninguna manera de una lesión grave. Lo determinante de esta prueba pericial es que se demuestra y se determina fehacientemente la no gravedad del hecho punible denunciado, referido a la lesión sufrida por el joven Benjamín Zapag, objeto de estudio en la causa”.

Añadió que “la Pericia Médica practicada constituye la prueba madre, la principal de todas, que sirve para demostrar fehacientemente que la lesión en cuestión no reviste el grado de gravedad, como mal se pretendió demostrar”, y en ese contexto solicita el cambio de calificación a lesión y el sobreseimiento definitivo del mismo.

Ante los hechos presentados “resulta evidente que el hecho punible investigado no existió, por lo que a nuestro defendido HÉCTOR GRAU ARROYO no podría atribuírsele bajo ningún sentido la autoría del mismo. La supuesta conducta de mi defendido no se adecua ni se subsume al tipo penal descripto en nuestra ley penal, por el cual ha sido imputado”.

Caso Benjamín Zapag con nueva fiscala

El caso de agresión a Benjamín Zapag se inició con el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz Parri, pero luego fue recusado y en su reemplazo fue asignada la fiscala Claudia Aguilera, quien condujo por varios meses la investigación; sin embargo, también fue recusada y en su lugar quedó a cargo la fiscala Clauda Penayo, quien fue recusada por la defensa de uno de los abogados. Esta última fue confirmada este miércoles 4 de octubre, pero la defensa impugnó la resolución fiscal y asumió la causa la fiscala María Alejandra Savorgnan, quien de no presentarse incidente será la encargada de presentar requerimiento conclusivo.