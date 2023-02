Caso Benjamín Zapag: defensa recusa a jueza y suspende audiencia de revisión

Finalmente, la audiencia de revisión de medidas a Marcello Fretes quedó suspendida, porque su abogada defensora Sara Parquet planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la providencia que fija la diligencia, que debió realizarse hoy a las 11:00 ante la jueza Penal de Garantías Nº 3 Cynthia Lovera, en el marco del caso de agresión a Benjamín Zapag.

Parquet, además, recusó a la administradora de justicia y también presentó un escrito en el que señala que su cliente no fue debidamente notificado.

Por otra parte, la defensora de Fretes solicitó acceso a los documentos que fueron presentados por el abogado Ricardo Preda, quien representa legalmente a la familia de Benjamín Zapag, el joven que brutalmente golpeado el pasado 6 de noviembre de 2022 en uno de los baños de la discoteca Morgan Warehouse de Villa Morra.

Por este caso están procesados por el hecho punible de lesión grave Marcello Fretes y Héctor Iván Grau Arroyo (19), a quienes se les levantó la prisión preventiva y fueron beneficiados con la libertad ambulatoria y el arresto domiciliario, respectivamente.

Fretes se acercó a Zapag en San Bernardino

En el caso de Marcello Fretes, al recibir su libertad le fueron impuestas ciertas prohibiciones, como la de no acercarse a Benjamín Zapag a menos de 500 metros.

De hecho esta imposición fue el centro del conflicto que derivó en el pedido de revocatoria de libertad para Fretes, por parte del abogado Ricardo Preda.

El imputado fue visto e identificado a través de videos, en la misma fiesta, en la ciudad de San Bernardino, en la que estaba Benjamín Zapag, donde se acercó a este último en tres ocasiones, violando así la regla judicial que se le impuso.

Esto motivó que la familia Zapag, a través del abogado Preda, presente el miércoles último un pedido de revocatoria de la libertad ambulatoria para Fretes, a quien la jueza penal de Garantías Lici Teresita Sánchez le otorgó el pasado 11 de enero.

Ahora, un Tribunal de Apelación debe resolver sobre la recusación planteada, que puede ser la confirmación de Cynthia Lovera o la designación de otro juez y recién después de esto se estudiará la reposición.

La declaración de Benjamín ante Fiscalía

El 6 de noviembre, a las 2:00, Benjamín Raúl Zapag Gayet fue atacado en el baño de la discoteca Morgan Warehouse, de Villa Morra. Por ese hecho fueron imputados Marcello Fretes Laterra y Héctor Iván Grau Arroyo, por lesión grave, y José Samir Samaniego Colmán (18), por coacción, pues habría amenazado a un testigo para que no identifique al agresor de Zapag.

Sin embargo, Benjamín Zapag en su declaración testifical brindada ante el Ministerio Público señaló: “En fecha 6 de noviembre de 2022, me encontraba con un grupo de amigos en el bar Morgan Warehouse, ubicado sobre la calle Del Maestro, de la ciudad de Asunción”.

Prosiguió: “Siendo aproximadamente las 3:00 horas ingresé al baño, cuando iba a salir del mismo, una persona con barbita que se encontraba recostada por la pared interior al lado de la puerta del baño, me sale al paso y me grita (aaaah), a lo que yo le pregunto qué pasa, con la intención de saber por qué me gritó y él me vuelve a gritar (aaaah)”.

Zapag siguió diciendo: “Ambos gritos fueron con tono amenazante, en ese momento recibí directamente golpes de puño en mi cara de una persona que no era quien me gritó; los golpes vinieron de costado y a traición; yo no esperaba esto y tampoco estaba preparado; me agarró la cara del lado izquierdo, alcé la mirada y vi que la persona que me agredió tenía una remera amarilla”.

En otro momento de su declaración, Benjamín Zapag destacó: “Quiero señalar que en ese momento no conocía a ninguno de los agresores, posteriormente me enteré de que la persona que me gritó fue Marcello Giovanni Fretes Laterra y la persona que me pegó fue Héctor Iván Grau Arroyo”.