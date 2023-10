Crimen de fiscal Pecci: ¿Cartes puede ser investigado en Colombia y Paraguay?

En el marco del juicio en Colombia por el crimen del fiscal Marcelo Pecci, el supuesto articulador, Luis Correa Galeano, mencionó al expresidente Horacio Cartes y al presunto narco Miguel “Tío Rico” Insfrán como los supuestos mandantes del asesinato del agente antidrogas ocurrido en Cartagena de las Indias, el 10 de mayo del 2022.

A raíz de ello, el Ministerio Público paraguayo decidió abrir una causa penal para investigar dicha vinculación de Cartes y “Tío Rico” en el crimen.

Lea más: Caso Pecci: Fiscalía de Colombia comprobó datos de “testigo estrella”

El representante legal del exmandantario, Pedro Ovelar, salió al paso de la causa y señaló que con la apertura de una pesquisa en nuestro país ya no se debe investigar en Colombia a su cliente.

“Se ratifica que aquí hay que investigar esos hechos y se descarta el tema de Colombia. No puede existir la dualidad de investigación porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, expresó a la 1020 AM.

¿Cartes puede ser investigado en Colombia y Paraguay?

El abogado Marcio Battilana, especialista en litigios internacionales, aclaró la duda sobre la situación de Cartes e Insfrán Galeano. “Una investigación como tal es indagar hechos y si de esos surgen que hay una relevancia penal, el Ministerio Público tiene que actuar y procesar a las personas que surjan de ese hecho”, empezó señalando.

Lea más: Fiscal colombiano asegura que testigo que nombró a Cartes es “calificado”

“Investigar es indagar hechos; doble juzgamiento ya es solamente cuando hay un juicio, cuando a alguien se le juzgó por hechos cometidos sobre algo en particular, pues no se le puede volver a juzgar dos veces porque sería un doble proceso y no debería”, agregó.

Battilana insistió en que una persona puede ser investigada en forma paralela en varios países, pero no ir a juicio oral en dos jurisdicciones por el mismo hecho. “Juicio como tal, en donde puede haber una sanción o no, solo puede haber uno. Por lo general, la regla es que se suele acumular en el lugar donde se tenga mayor desarrollo o antigüedad el caso. Siempre se busca donde esté más avanzado el caso”, comentó.

Lea más: Marcelo Pecci: investigación paraguaya no limitaría posible extradición, dice fiscal general

Con relación a un eventual pedido de extradición por parte de Colombia, el abogado señaló que se deberá analizar las normativas internacionales que existan entre ese país y el Paraguay.