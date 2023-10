Marcelo Pecci: investigación paraguaya no limitaría posible extradición, dice fiscal general

Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, se refirió en conversación con ABC Cardinal al anuncio realizado la tarde de ayer con respecto a las declaraciones de Francisco Luis Correa Galeano, articulador del asesinato de Marcelo Pecci y testigo estrella de la fiscalía colombiana.

Rolón señaló que, con esta declaración, Paraguay adquirió un nuevo estatus en la investigación, al abrirse una arista de territorialidad sobre las posibles causas del asesinato, lo que motivó la apertura de una carpeta de investigación para verificar la veracidad de esas declaraciones.

El fiscal general aseguró que se tomaron el tiempo para actuar con responsabilidad, por lo que decidieron redondear la información con la que cuentan y con la que contaba la Fiscalía de Colombia. Señaló, sin embargo, que la intención de la apertura de la carpeta estaba tomada antes.

“Esta es la primera vez en la que el acusado, más allá de los dimes y diretes, lo hace con esta precisión”, señaló Rolón, refiriéndose a la mención expresa del expresidente Horacio Cartes y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.

Lea más: Fiscalía abre investigación tras declaraciones de testigo en caso Pecci

Emiliano Rolón: analizan posibilidad de viajar a Colombia

El fiscal general aseguró que no descartan que esta reunión telemática sea insuficiente y, si existe la posibilidad, viajar a Colombia. “En definitiva, lo que queremos es tener el seguimiento del caso en forma precisa, y a eso nos abocamos”.

En referencia a la sujeción de los dos mencionados por Correa Galeano a la investigación, aseguró que abrieron la carpeta porque el Código Penal lo permite, extendiendo el concepto de territorialidad de la ley penal.

“Queda claro que el eje investigativo principal del caso Pecci está en Colombia. En principio, nosotros actuamos como cooperación, pero hoy también abrimos una investigación nacional y, en ese sentido, no hay limitaciones más que las establecidas por las leyes”, aseguró.

“La libertad probatoria exige el cumplimiento de diligencias y se harán las diligencias que sean necesarias para lograr una respuesta penal a este hecho”, remarcó.

Lea más: Fiscalía inicia pesquisa en Paraguay acerca del asesinato del fiscal Pecci

Colombia puede ordenar detención de Cartes e Insfrán en Paraguay, dice Rolón

Consultado sobre si esta apertura impide que Colombia tome la declaración de los mencionados por Correa Galeano -Cartes e Insfrán-, el fiscal general señaló que esto no impide la cooperación. “Es posible también que Colombia, en base a esta misma diligencia, ordene la detención acá”, sostuvo.

En ese sentido, Rolón refirió que existen antecedentes de extradiciones realizadas a pesar de la existencia de una carpeta de investigación en Paraguay. “Tenemos nosotros ejemplos muy recientes: el caso de Marcelo Piloto... La vía es amplia, no hay impedimentos, simplemente respetar las líneas procesales y del relacionamiento internacional”, remarcó.

Consultado con respecto a las investigaciones de Pecci en torno a algunas aristas del operativo A Ultranza, como el caso del asesinato de una empleada de la familia Insfrán, el fiscal general señaló que están haciendo una revisión de estas causas, así como convocando a los fiscales de la cooperación. “Queremos que esto sea exhaustivo, de manera que nos dé respuesta a esos puntos”, dijo.

“Lo que estamos haciendo del viernes hasta ahora es planear el esquema conforme al nuevo escenario”, remarcó.

Lea más: Video: se viraliza en redes homenaje a Marcelo Pecci, en una alegoría de Facultad de Derecho de la UNI

Rolón justificó a fiscal de Asuntos Internacionales

Emiliano Rolón se refirió a las críticas que recibió el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, enfatizando que las declaraciones por las que se lo cuestiona se dieron en un escenario anterior a la declaración de Correa Galeano.

“Nos viene un acusado que tiene una expectativa de generar una suerte de solución a su problema personal con una salida negociada y nos viene con una impronta de estas, que yo confesé públicamente, que no estaba dentro del rango de nuestra atención probable porque no había ninguna indicación de que sea así”, señaló.

“La expresión se puede juzgar de poco feliz, pero no forma parte de la línea que nosotros instalamos”, señaló. “En definitiva, simplemente es una perspectiva que evidentemente, en un momento de sensibilidad, no cae bien, pero no se aleja tampoco de la realidad. No hubo una declaración que pudiera hacer suponer a cualquiera de que esto iba a ser así”, remarcó.

Lea más: Video: Tío Rico niega vínculo con caso Pecci