Diputadas denuncian a fiscala por “cajonear” investigación del título presuntamente falso de Hernán Rivas

El abogado Federico Campos López Moreira informó que, en representación de las diputadas Leidy Paola Galeano y Patricia Alexandra Zena, denunció ante el JEM a la fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, por “cajonear” una denuncia del 2020 por supuesta producción de documento no auténtico contra el senador Hernán Rivas, en el caso de su presunto título falso de abogado.

“Vengo a denunciar y acusar a una fiscala directora de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la República del Paraguay del Ministerio Público. Cajoneó una denuncia que practicamos los abogados y auxiliares de la justicia penal hace 4 años, 3 meses y 13 días, ella omitió investigar al diputado en ese entonces, Hernán Rivas, por supuesta producción de documentos no auténticos”, explicó el abogado sobre el motivo de su denuncia.

Lea más: Universidad donde supuestamente cursó Rivas emite comunicado y Kattya reacciona

Al abogado cuestionó que la fiscala no hizo lo que hoy la ciudadanía y senadores y diputados están haciendo, cosas sencillas como averiguar si tenía compañeros, si los que firmaron ese título sabían que Rivas se fue a estudiar, corroborar si siendo que la facultad se fundó en el 2010 ¿cómo supuestamente Rivas se recibió en el 2013, cuando que la malla curricular para abogados es de 6 años?, entre otros puntos.

Denuncia sería por cohecho pasivo y otras causas

Federico Campos López Moreira indicó que la denuncia contra Soledad Machuca son hechos puntuales: cohecho pasivo, prevaricato, omisión dolosa grave y tráfico de influencias.

“Nosotros le estamos denunciando a esta mujer por justamente cajonear, cohecho pasivo se llama, el nombre común es coima, la coima no siempre es dinero, la coima puede ser una promesa de un cargo, de permanecer en un cargo, una canonjía, algún cargo para un amigo, entonces, lo que nosotros suponemos es que hay un cohecho pasivo grave, hay una omisión dolosa grave, porque cuando uno conoce la existencia de una organización criminal, que repartía o vendía títulos universitarios académicos”, dijo el abogado.

Lea más: Ni Aneaes ni Cones tienen registros de la carrera que supuestamente cursó Hernán Rivas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que la situación es grave, porque si no se investigó una posible organización criminal que repartía o vendía títulos universitarios académicos, cualquier persona puede operar a alguien sin estudios, o un juez de jueces puede juzgar sin estar preparado, por lo que denuncia que Soledad Machuca ocultó esa investigación.

Abogado recordó cuando sacaron a González Daher

Campos López Moreira recordó cuando lograron sacar a Óscar González Daher (+), senador colorado que presidió el JEM durante mucho tiempo y quien se vio involucrado en un escándalo por audios que se filtraron en los que supuestamente apretaban a jueces y fiscales con la institución.

“Acá estaba un inmoral y lo echamos, se llamaba Óscar González Daher, el próximo en ser echado va a ser este señor, que se llama Hernán David Rivas, que se burló de sus pares, él cometió una mentira, una lesión de confianza a sus pares, cuando dicen ¿quién puede ser miembro representante del JEM cuando era diputado? Dijo yo, y omitió decir la verdad, la omisión es un acto doloso”, fustigó.

Lea más: La semana que viene presentarán pruebas de que Hernán Rivas falsificó su título, dice Kattya González

Agregó que Rivas omitió que en ese momento no tenía un título valedero y omitió decir la verdad, ya que el título no refleja su sabiduría, porque no se fue a la facultad, y hasta ironizó que el senador cartista “estudió por Bluetooth probablemente”.