Crimen de Pecci: Fiscalía solicita datos de celulares y no descarta pedir a ONU que agilice trámites

Fernando Luis Correa Galeano, sindicado como el supuesto coordinador del asesinato de Marcelo Pecci, volvió a acusar a Horacio Cartes y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Tico”, como los supuestos autores morales del atentado, Además, sumó un elemento al señalar que la evidencia de sus afirmaciones podría encontrarse en aparatos incautados de los sospechosos.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien estuvo la semana pasada en Colombia, habló esta mañana en ABC Cardinal y comentó que ya solicitaron a la empresa encargada que provea de datos extraídos de los aparatos incautados en la investigación.

“Correa Galeano habló de otros aparatos incautados. Es una diversidad de datos que dio. Lo afirmado por él es que lo escuchó de los hermanos Pérez Hoyos (...) Se está pidiendo información a la empresa para que provea esos datos y finalmente tenga verificación el aparato que refiere Francisco Correa Galeano”, comentó.

Igualmente, mencionó que existe la posibilidad de que la información brindada por el articulador del crimen se encuentre en aparatos que no lograron aún ser descifrados por la Fiscalía colombiana.

El titular del Ministerio Público, así también, señaló que para agilizar el acceso a los aparatos incautados sobre el crimen no descartan solicitar cooperación a la Organización de las Nacionas Unidas (ONU).

“La premura que requiere al caso hace una amplitud de gestión. Se abrió la posibilidad de solicitar la colaboración de la ONU para agilizar estos trámites. Se están haciendo gestiones en conjunto con Colombia”, mencionó.

“Cuando existen asuntos como estos de lesa gravedad, entonces se ve también que esa cooperación la intente la ONU. Es una vía más que se puede”, explicó.

Fiscalía solo “cooperaba” en investigación de Colombia

Al ser consultado por qué Colombia no extrajo los datos, señaló que es posible que el aparato que menciona Correa Galeano no haya sido aún incautado o, en todo caso, no tuvo la trascendencia hasta que el articulador del asesinato dio una segunda declaración en la que acusó a Cartes y “Tío Rico”.

También resaltó que la Fiscalía paraguaya no solicitó la extracción de datos de ningún aparato incautado debido a que, antes de la causa abierta por la acusación del articulador del crimen, participaba solo como “cooperante” de la investigación de su par colombiano.

El agente antimafias Marcelo Pecci fue asesinado en mayo del 2022, cuando fue atacado por sicarios en una playa privada de Barú, en Cartagena de las Indias, Colombia.