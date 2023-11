Encarnación: Clausuran dos locales tras allanamientos en investigación por lavado de activos

El agente Fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y Lavado de Activos de Itapúa, Enrique David Fornerón, en conjunto con agentes del Departamento Especializado contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de la Policía Nacional, realizaron tres allanamientos en la ciudad de Encarnación, la tarde de ayer. El procedimiento se desarrolló en cumplimiento al mandamiento judicial de allanamiento, de fecha 09/11/2023, firmado por la Juez Penal Interina de Urgencias, Mirian López, a través de la cual autorizó la búsqueda e incautación de de elementos que guarden relación con la causa N° 8005/2023.

El abogado Forneron explicó que estarían investigando a grupos criminales que realizan el lavado de activos en negocios de Encarnación. En el marco de la causa, allanaron una residencia particular y dos locales comerciales, ubicados en el circuito comercial de la ciudad de Encarnación.

En la vivienda particular, tras no hallar a los propietarios, los agentes forzaron la entrada para hacer cumplir la orden de allanamiento. La defensora legal de la dueña de la residencia investigada, Silvia Álvarez, fue notificada del procedimiento, tras constituirse en el sitio. En este primer lugar requisado, los intervinientes no hallaron elementos relacionados a la investigación.

Posteriormente, se constituyeron en dos locales comerciales, identificados como “Iphone Shop” y “Apple Cell”, donde incautaron documentaciones y aparatos electrónicos.

Clausuraron dos locales comerciales

En el Local Comercial denominado “Iphone Shop”, ubicado sobre las avenidas Padre Juan Von Winckel y Serafina Dávalos, los investigadores fueron recibidos por Carlos Martín Acuña Martínez (31). Del lugar fueron incautados 3 talonarios de facturas, 126 ticketes de pos Infonet, dos talonarios de pagaré, cuatro contratos privados de compra/venta de vehículos, cinco contratos privados de alquiler de inmuebles, dos pagarés por el monto total de 4.500 dólares americanos, un pagaré por el monto de G. 18.000.000, un recibo de dinero por la suma de G. 4.500.000, un talonario de factura, tres rollos de hojas con la inscripción “Uso Interno”, con anotaciones de ventas, seis copias de declaración jurada ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) a nombre de Milciades Delgado Ramírez, una carpeta archivadora de color azul con documentos varios, dos cuadernos de 50 hojas con anotaciones varias, una pistola de la marca Smith Wesson calibre 22, con serie, lustre negro, con 10 cartuchos sin percutir en su cargador, sin documentación de tenencia y portación, una Pacbook de la marca Apple, de color plata y un DVR de la marca Hikvision.

En el otro negocio denominado “Apple Cell”, ubicado sobre la calle Clementina Irrazabal, los intervinientes fueron recibidos por Antonio Martínez (31). Incautaron en el lugar un cuaderno de anotaciones de ventas, dos contratos de compra/venta de vehículo, dos talonarios de facturas, tres talonarios de “Uso Interno” y tres talonarios de pagaré.

Por disposición del fiscal interviniente, todas las incautaciones fueron trasladadas hasta la sede del Ministerio Público, en tanto los dos locales comerciales quedaron cerrados. También se dispuso tres días hábiles de plazo para que los contadores de los negocios presenten las documentaciones requeridas, para proceder a realizar la trazabilidad y triangulación de las mercaderías con los documentos.

El fiscal sostuvo que la investigación por lavado de activos trae consigo la comisión de otros tipos de hechos punibles que serán investigados, como la estafa, contrabando y la violación del derecho de marca.