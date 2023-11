Abogado de Tío Rico coincide con Marset en que su defendido está aislado

La entrevista a Sebastián Marset -recientemente publicada- revela varios datos y entre ellos el nombre del detenido tras el operativo A Ultranza, el paraguayo Miguel Insfrán (41), más conocido como Tío Rico. El supuesto narco uruguayo, Marset expresó que Insfrán está aislado en su lugar de reclusión.

El abogado de Tío Rico explicó la situación que atraviesa el recluido en la cárcel militar de Viñas Cue. Con estos detalles, consideró que Marset tiene razón en las condiciones que lo tienen a su cliente.

“Increíblemente, como en ningún otro caso, a él (Tío Rico) lo tienen aislado. En primer lugar está en una cárcel militar donde los internos no son civiles. Es tratado como un condenado y tiene limitaciones como el no poder socializar con ningún interno, ni guardias”, dijo Arias a ABC Color.

Un militar presente en cada charla con Tío Rico

Entre otras situaciones, el defensor de Insfrán manifestó que cuando conversa con Tío Rico, siempre hay un militar por lo que no hay privacidad. Solo puede recibir a cinco familiares que son fijos.

“Puede salir de su celda solo a ciertas horas de la mañana. También le dieron los días lunes, miércoles y viernes, de 9:30 a 11:30 para estar con sus abogados. A esa hora normalmente tenemos audiencias como abogado, ese horario nos limita mucho”, lamentó.

Comentó que solicitaron varias veces a la jueza que se modifique la condición de habitabilidad de Insfrán, pero se les rechazó. Incluso una Cámara de Apelaciones confirmó la negatoria de la magistrada. “Pedimos el mismo trato que a los demás”, indicó.

“En su momento dará su versión”, según Arias

“Por secreto profesional no puedo decir si hay interés político para que no hable (Tío Rico) y este aislado”, afirmó. Adelantó que en su momento dará su versión de los hechos, pero que este año no será.

La Fiscalía lo imputó por supuestos nexos con el narcotráfico y pidió una prorroga para presentar el requerimiento conclusivo. La fecha límite es el el 24 de mayo de 2024.

