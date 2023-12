Dinac sobre vuelo de periodista que entrevistó a Marset: helicóptero puede volar sin ser detectado

Los helicópteros pueden volar sin ser detectados, según explicaron el director de Aeropuertos, Rubén Aguilar, y el director de Aeronaútica, José Chávez, al ser consultados sobre los vuelos internos que realizó la periodista uruguaya Patricia Martín para llegar hasta la residencia clandestina del presunto narcotraficante prófugo Sebastián Marset para entrevistarlo.

“La Dinac dentro de su competencia ha aclarado cuáles fueron los movimientos de esta señora dentro de nuestra área de competencia, dentro de los aeródromos. Ahora, fuera de los aeródromos o fuera del Aeropuerto Internacional, que su última escala fue en el Aeropuerto Guaraní, a partir de ahí queda a cargo del Ministerio Público la investigación”, dijo Aguilar.

Agregó que, si bien comparten el radar primario de la ciudad brasileña de Foz de Iguazú para controlar el espacio aéreo de la triple frontera, no tuvieron reporte alguno de invasión en el espacio aéreo. “La ventaja que tiene el helicóptero es que puede volar a muy baja altura y a una velocidad muy reducida, que puede hacer que haya evitado ser detectado por el radar que nosotros contamos en la zona de las tres fronteras”, afirmó.

Es muy difícil detectar helicópteros

El director de Aeronáutica, José Chávez, dijo que es muy difícil detectar y controlar los helicópteros, ya que tienen la ventaja de poder aterrizar en cualquier sitio. Sin embargo, dijo que el director de Aeropuertos cuenta con una planilla de todos los vuelos que se realizan en pistas y aeropuertos lícitos.

“¿Cuál es la ventaja o facilidad que tiene el helicóptero? Puede aterrizar en cualquier descampado. El director de Aeropuertos debe tener una planilla donde se registran todos los vuelos, ya sean aviones, helicópteros, pero es muy difícil y les recuerdo un dato: hace un mes y algo se encontró un helicóptero allá en la zona de Amambay, estaba bien guardado en el monte. ¿Cómo entró eso acá? Y les digo: vulneró uno de los mejores sistemas de defensa aérea que es el de Brasil para pasar ilegalmente hacia nuestro territorio”, refirió.

Aseguró que el helicóptero reglamentariamente debe tener habilitado un helipuerto o puede operar en cualquier aeródromo, aeropuerto o pista habilitada.

Peligro: ilícitos podrían estrellarse contra vuelos comerciales

Ante la falta de un radar primario, el director de Aeronáutica indicó que si bien el trabajo de la Dinac no es el control del espacio aéreo, el cual corresponde a la Fuerza Aérea, el no poder detectar los vuelos ilícitos podría generar accidentes con los vuelos comerciales.

“Nuestra competencia es trabajar con el tránsito aéreo lícito. Nuestro radar es secundario, colaborativo, estamos en un proceso de compra de un radar primario, pero diferente a un radar de defensa aérea. Es realmente un peligro que una aeronave que esté fuera del control no esté en los radares, por no tener transponter puede cruzarse, causar un incidente grave dentro de la aviación general o comercial. Ahora, no está en nuestra competencia, no somos policías, no podemos hacer un ‘policiamiento’ de eso”, indicó.