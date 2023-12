Video: Sebastián Marset se burló de las autoridades paraguayas

Sebastián Marset, el narco más buscado por la Interpol y prófugo de la Justicia paraguaya por el caso conocido como A Ultranza, envió un video al programa uruguayo Santo y Seña, en el que en una primera parte aseguró que no piensa entregarse.

“Primero que nada, dejar claro que nunca hablé de entregarme”, aseguró.

“Búsquenme nomas, yo no voy a entregar nunca. Tampoco me siento acorralado como dicen. Me río nada más”, señaló.

Marset y la mafia de la política

En otro momento, el uruguayo habló de “la mafia de la política”, a la que acusó de armar un complot contra él. “Parece que la política de todos los países, hace lo que quiere y están bastante en complot contra mí”, afirmó.

“Esa mafia de la política no es justa”, remarcó.

“La mafia de la política es la peor. La más traicionera, pero les dejo claro que no les tengo ni un poquito de miedo”, manifestó.

“A Ultranza es una payasada”, dice Marset

También, Marset habló del operativo “A Ultranza” a la que calificó de ser una “payasada” por la alta pena que debe enfrentar su pareja ante la justicia paraguaya.

“Si nadie quiere decir la verdad que esa operación A ultranza es una payasada. Yo lo haré saber. Le piden 22 años y medio de pena a mi mujer. Están mal de la cabeza”, expresó.

La burla a las autoridades paraguayas

Finalmente, Marset dejó un mensaje de burla para las autoridades paraguayas respecto a los vuelos en helicóptero que realizó la periodista uruguaya en nuestro país.

“Pedirles disculpas a Paraguay que salieron a volar mis helicópteros, el día que vino la periodista y el abogado, y no les pedí permiso. Perdón, por eso”, manifestó.

“Me olvidé de pedirles permiso. La próxima les aviso antes”, ironizó.