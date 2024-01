Federico Delfino denunció corrupción de sus funcionarios en caso de extorsión que involucra a tres policías

Un caso de corrupción interna en su oficina fue descubierto por el fiscal Federico Delfino en la causa que investiga a tres agentes por un caso de supuesta extorsión a un chofer de Bolt, ocurrido el último día del año pasado, según contó el periodista de ABC Color Iván Leguizamón.

El hecho saltó en el momento en que los policías fueron convocados a declarar ante el agente y este descubrió que alguien de su equipo habría filtrado información sensible del expediente a un abogado que estuvo pidiendo dinero en su nombre.

El profesional se habría presentado ante los policías con una copia del expediente, obtenida a escondidas del fiscal, a cambio de grandes sumas de dinero. Primero le solicitó US$ 10 mil a cada uno; un total de G. 150 millones en total para “solucionar” el problema y que el caso no llegue a una imputación.

Uno de los policías estuvo intentando desesperadamente rematar su casa ante el inminente procesamiento en su contra, contó el periodista, agregando que, con una copia de la orden de detención, el abogado incrementaba la presión sobre los agentes.

Lea más: Los tres policías imputados por extorsión a chofer de Bolt tenían antecedentes similares

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fiscal descubrió implicancia de sus funcionarios

En el momento de la declaración de los policías, en que se abstuvieron, el fiscal Delfino descubrió la implicancia de los funcionarios en la filtración de la información, por lo que solicitó a sus superiores apartarse de la causa, según confirmó a ABC.

El fiscal presentó además una denuncia formal contra sus funcionarios por el hecho para deslindar responsabilidades. A raíz de esto, la sede fiscal fue intervenida y todos los funcionarios apartados. La causa fue reasignada a los fiscales María Irene Álvarez y Alejandro Cardozo, informó Leguizamón.

Los nuevos fiscales asumieron la imputación que preparaba Delfino, que para evitar cualquier dilación en la causa pidió no participar.

Policías grabaron llamada hecha al supuesto asistente fiscal

En pleno proceso de extorsión a los policías, estos habrían logrado grabar una llamada realizada entre el abogado y el supuesto asistente fiscal de Federico Delfino. La voz de la grabación, aseguró Leguizamón, coincidiría con la del funcionario señalado.

En comunicación con ABC Cardinal, el fiscal dijo que había circunstancias que le llamaban la atención y que ello finalmente se confirmó ayer. “Le puse al tanto a todas las personas que están por encima de mí y los que trabajan dentro del ámbito de la Policía Nacional de lo que estaba sucediendo”, comentó.

“Tuvimos este lastimoso desenlace que principalmente intentaba empañar mi honorabilidad. Ya están formuladas las denuncias y ahora caerá a esas personas deslindar sus responsabilidades. Es un hecho extremadamente grave”, agregó.

“A raíz de eso tomé la decisión de inhibirme de la causa, en consulta con mi superior jerárquico, que estuvo de acuerdo a los efectos de evitar cualquier tipo de dilación en el proceso y principalmente preservando el principio de objetividad”, aseveró.

Lea más: Extorsionadores montaron una falsa comisaría de la Policía de China en Minga Guazú

Fiscal desconoce si se llegó a cobrar el dinero

Delfino prefirió no afirmar si la voz que se escucha en el audio corresponde o no a un funcionario suyo, asegurando que eso se verá en el proceso de investigación. Con respecto al abogado supuestamente implicado, señaló que tiene referencias de quién se trataría, pero no precisó más datos.

Dijo que no cree que este procedimiento haya sido realizado en causas anteriores, recordando que desde hace 18 años trabaja en el Ministerio Público.

Con respecto al cobro del monto solicitado por este esquema, dijo que tiene información de que el dinero fue cobrado, aunque también escuchó versiones de que no, pero corresponderá a la investigación develar estas circunstancias.

Lea más: Corte ratifica exclusión del delito de tráfico de influencias para abogado, esposo de jueza