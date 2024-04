Guerra narco en Canindeyú: “Mi protección es Dios”, dice exdiputado Julio Colmán tras amenaza

Tras la clara amenaza recibida al aire por el ex diputado Julio Colmán en su programa de radio por parte de Selva Portillo, alias “Selva Hû”, señalada como una de las responsables de la guerra narco en Canindeyú, este confirmó a ABC Cardinal que no cuenta con protección policial alguna.

“Mi protección es Dios y nada más”, dijo al ser consultado por su seguridad. “No tenemos protección policial, no quiero. Yo me valgo solo, yo tengo mi revólver y mis hijos también. Así que si es que hay que defenderle a alguien que necesita, somos de armas tomar”, añadió.

El ex diputado colorado señaló que no está interesado en un enfrentamiento, pero que tiene condiciones para defenderse. “Pero con estos tipos no hay forma de defenderse porque te vienen con una ametralladora y te desarma la casa”, aclaró.

“Cuando yo muera voy a ser noticia un día. ‘Julio Colmán fue asesinado’, y al día siguiente voy a ser historia. Lo que yo pude lograr a nadie le va a beneficiar”, añadió. Contó que la llamada de Portillo entró directamente al aire donde tuvieron una conversación en la que él le preguntó por las versiones en su contra que la sindican como la persona que ordena los asesinatos en su distrito y los alrededores.

Colmán espera que se “despierte” el Gobierno

Colmán lanzó una solicitud al gobierno. “Estaba atajándome, pero me estoy prestando a hablar con todo el mundo por colaborar en algo, por saber si no se despierta el gobierno, el Estado, a ver si no sale y no viene a tomar esta zona. El presidente de la República estuvo en La Paloma y estuvo comentando que iban a enviar a la FTC”, refirió.

“También hablé con Jalil Rachid, también con el ministro del Interior. No pueden pio venir a investigar para poder saber qué es lo que pasa en una ciudad tan pequeña como Villa Ygatymí, en donde las muertes se suceden cada ocho días, desde donde salen las órdenes para poder matar a otras personas en el departamento”, añadió.

El exdiputado señaló que actualmente los narcotraficantes juegan “con el arco libre” en toda la zona de Villa Ygatymí, Ypehú y otros distritos del departamento. “Está totalmente liberado y es la zona de siembra de la marihuana, de la zona de producción”, refirió.

Llamó la atención sobre el hecho de que, pese a que es altísima la producción de la droga en la zona, “ni un solo gramo no cae en manos de la Policía de la marihuana que va al Brasil. Y va constantemente. Una hectárea de marihuana produce 1.500 kilos y aquí hay más de 1.000 ha” de plantaciones.

Carteles cooptaron a comunidades indígenas

El ex diputado alertó además del daño que se está causando a las comunidades nativas de la zona. “Esas plantaciones están en las comunidad indígenas y el Indi no existe. Las comunidades indígenas fueron arrasadas por los marihuaneros y los indígenas son personales, ellos son los que le trabajan”.

“Ocurre que aquí la Policía tiene caminos por donde ellos cobran su porcentaje y ellos mismos visitan a los productores y les van extorsionando para poder dan un millón, dos millones de guaraníes semanales. Es toda una organización, la Policía está totalmente comprometida en todo esto”, explicó.

Colmán añadió que pese a que la Policía tiene puestos de control cada 30 km, las cargas de marihuana pasan de largo. “Ellos son todos consecuentes con la cuestión”.

Con respecto a la implicancia de políticos, dijo: “Un político no sé que protección puede dar más que mantenerle a un comisario en una comisaría”. Agregó que no cuentan con efectivos policiales suficientes, poniendo como ejemplo a Curuguaty, con apenas 5 de los 20 efectivos policiales trabajando en cada turno. “Qué podés hacer con cinco policías, con una patrullera y media; no podés hacer nada. Ygatimí es peor”, expresó.

