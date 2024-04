“Ña Selva” advierte a Julio Colman que piense en su familia antes de hablar

Selva Portillo Rodas, Ña Selva, que según la Policía está siendo investigada por su supuesta vinculación con casos de sicariatos en la ciudad e Villa Ygatimi, Canindeyú, molesta por los comentarios relacionados a su supuesta actividad ilícita, llamó y advirtió al conocido comunicador y propietario de Radio Curuguaty, en su programa, en la mañana de hoy.

La mujer le reclamó a Colman por las informaciones que desde hace varios días difunde supuestamente sobre ella y le advirtió que piense en su familia antes de realizar cualquier comentario sobre su persona. “Como padre de familia que son y tenés hijos, tenés tu mamá, pensá bien de decir eso”, resaltó.

Sin embargo, le señaló que no tiene nada en su contra pero que deje de seguir calumniándole.

Negó cualquier vinculación con el conocido narcotraficante de la zona, Felipe Santiago Paredes, alias Macho, y con los homicidios que se han registrado en Villa Ygatimí y alrededores, entre ellos el de su padrastro, Pedro Fernández Martínez, asesinado el 6 de noviembre del año pasado por dos sicarios. “Por que pico voy a estar matando gente, yo no soy loca”, agregó.

Durante el tenso diálogo, el comunicador le reclamó a Ña Selva haber enviado mensajes a otras personas donde afirma supuestamente que hay miembros de la prensa en su lista. La mujer negó dicha información y dijo que cualquier persona puede realizar ese tipo de envío, y responsabilizarle a ella.

La llamada en el programa de Colman se produjo aparentemente porque Selva Portillo Rodas está preocupada y molesta por las consecuencias de las noticias con relación a ella, quien salió del anonimato hace poco tiempo, tras divulgarse en a prensa a nivel nacional que está siendo investigada como la supuesta responsable de la lista de personas que serán ejecutadas, dentro de una organización de narcotraficantes que busca la hegemonía en el negocio en el departamento de Canindeyú. Además, reclamó que las noticias divulgadas sobre sus presuntas andanzas criminales les provocan vergüenza a sus hijos.

Señaló también que por culpa Julio Colman su vida corre riesgo y le pidió que no abra más la boca sin saber la realidad.

“Vos sos culpable de tu historia, No soy yo. Vos haces tu historia, no me vaya a tirar a mí el paquete”, le pidió Colman a su peculiar llamadora.