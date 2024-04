“Selva Hũ” impone condiciones antes de entregarse a la Justicia

Edgar González, abogado de Selva Portillo, alias “Selva Hũ”, sindicada como una de las responsables de una serie de casos de sicariato en Canindeyú, incluyendo el asesinato de su padrastro, confirmó esta mañana que hace una semana presentó un habeas corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia contra la orden de captura en contra de su cliente.

El abogado señaló que su clienta se pondrá a disposición de la Justicia cuando se libre una orden que tenga fundamentos legales. “Pero con estas condiciones basadas en un mamotreto de un informe policial, no nos vamos a presentar, hasta que la Corte decida sobre la procedencia de nuestra habeas corpus”.

Aseguró que su planteamiento fue hecho hace más de una semana, pese a que la Corte tenía un plazo de 48 horas para responderle.

“Selva Hũ”: informe policial carece de fundamentos, dice abogado

El representante legal agregó que los indicios presentados por la Policía en contra de su cliente carecen de sustento. “Aparece un número de teléfono que dicen ellos pertenece supuestamente a mi defendida, no constando en el informe la titularidad”.

Señala también que la Policía sostiene la hipótesis que desde ese número, su clienta habría llamado a su padrastro para dar la ubicación para asesinarlo. “No podemos hablar de una prueba contundente, sino circunstancial y sobre todo se está pasando por encima de lo que es la presunción de inocencia”.

“Eso es lo único que tienen. Incluso cuando la sala penal le requiere un informe al fiscal, solamente en eso se basó”, dijo en referencia al informe policial que recomienda la detención de su clienta.

Ella está en su casa, asegura abogado

Consultado sobre dónde se encuentra actualmente su clienta, aseguró que se encuentra en su casa. “Está muy preocupada, muy acongojada y muy impotente porque ella llamó a una persona, justamente a Julio Colmán para aclarar que deje de hablar sin pruebas”, señaló.

“Acá todo el mundo empezó a hablar en todas las redes sociales a través de los famosos portales que tenemos por aquí, en las diferentes plataformas, de la famosa “Selva Hũ” que nunca nadie le conoció con ese nombre, con ese apodo y empezó a correr esta situación”, remarcó.

El abogado señaló que con la presión mediática que existe, la Fiscalía va a ordenar la prisión de su clienta. Ella no está escondida, ella no está prófuga. Nosotros estamos pidiendo solamente que se aplique la garantía constitucional para que ella se presente a los llamados de la justicia, pero no en base a supuestos”, agregó.

Reclamó que la policía considere a su clienta como una especie de “Pablo Escobar” en versión femenina sin siquiera tener pruebas claras y solamente hipótesis.

Abogado dice que su clienta es ama de casa y comerciante

Según su abogado, Selva Portillo es ama de casa y, gracias a la ayuda de su familia, se dedica al comercio, en particular de ropas. “A eso se dedicaba ella y otras cosas, compra venta, aquí en esta zona se dedican a cualquier cosa. Yo tengo una camioneta y cambio por cinco hectáreas, vuelvo a vender, o si no cosechó con maíz o chía”, relató.

En cuanto a las versiones contra su clienta, aseguró que “la gente cree saber” a lo que se dedican los otros. “Si me compro una camioneta del año, estoy traficando y lo hice por medio del trabajo o por ‘a o b’ motivo. Es una cuestión arraigada en esta zona”, agregó.

Aseguró que la hipótesis de la llamada para ubicar al padrastro de su clienta no tiene fundamento, atendiendo a que el hombre tomaba siempre el mismo camino a su trabajo, por lo que si alguien quería asesinarlo era mucho más sencillo.

Con respecto a la llamada a Julio Colmán, señaló que se tergiversó el mensaje que le dio al periodista. Negó también conocer a “Macho”. “Ella se ríe cuando dice la gente que ella es socia comercial de alias ‘Macho’ y dice ni siquiera le conoce, ni siquiera se cruzaron”, dijo a la 1080 AM.

