Mario Abdo se resiste al abrazo “cicatriz” con Santi Peña y el “significativamente corrupto” Cartes

El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, aún golpeado por la derrota ante Horacio Cartes por más de 140.000 votos en la pugna electoral para presidir la Junta de Gobierno de la ANR, se muestra reacio a abrazarse en público con la cúpula de Honor Colorado (HC).

Es que si lo hace pisará su palabra, expresada en varias ocasiones en mitines en la campaña para las internas del 18 de diciembre. El Mandatario aseguró que no se abrazará con Horacio Cartes, declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos de América y el candidato presidencial cartista Santiago Peña.

El 20 de diciembre pasado en Villarrica, Abdo Benítez consultado si se abrazaría con Cartes y Peña, tras las internas, respondió. “¿Qué significa el abrazo republicano? Si vos me preguntás si yo me abrazaré con Cartes, yo no me voy a abrazar con Cartes, ahora el pueblo colorado sí se va a unir luego de las internas. El Partido Colorado está muy por encima de Marito y Horacio Cartes, nosotros somos solo actores insignificantes en la historia del coloradismo y el pueblo no puede estar sujeto a la mezquindad de las autoridades”, manifestó.

No sirve abrazarse con cómplices de lavado, dice Espínola

Por su parte, el secretario privado adjunto de Mario Abdo, el candidato electo a diputado en Capital por FR, Mauricio Espínola, manifestó a inicios de diciembre pasado que “abrazarte con quienes fueron cómplices de lavado de dinero, no sirve” . Dijo que “no sirve un abrazo con quienes manchan nuestra bandera republicana, social, agrarista, de progreso”.

Se preguntó qué sentido tiene un “abrazo republicano” hipócrita, si luego de las elecciones no podemos ni siquiera construir mayorías en beneficio del pueblo.

Aseveró, además, que hay parlamentarios, sin dar nombres, que “reciben dinero mensual por votar de acuerdo al humor de la noche anterior de quien compra conciencias”.

Recordó que el presidenciable de HC, Santiago Peña, le entabló una demanda por la supuesta filtración de pagos millonarios del banco Basa, propiedad del grupo Cartes.

Hugo Velázquez, el primero en abrazarse con Santi

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, confirmó esta semana que mantuvo un discreto encuentro con Santiago Peña y Pedro Alliana, después de las internas partidarias.

Dijo que la cita ocurrió en la residencia de Édgar “Beto” Melgarejo Ginard, extitular de Dinac y procesado por lesión de confianza.

Velázquez, quien declinó de su candidatura a la Presidencia del país por Fuerza Republicana tras ser catalogado “significativamente corrupto” por el gobierno de EE.UU., dijo que acudió a una reunión con la dupla cartista a título personal.

No obstante, el vicepresidente dijo que comunicó todo lo dialogado al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a los aspirantes a senadores del movimiento oficialista Fuerza Republicana en la reunión mantenida en la residencia presidencial el 27 de diciembre último.

“Yo comuniqué esta reunión al seno del movimiento Fuerza Republicana ese día que nos reunimos con el presidente Mario Abdo y los senadores en Mburuvicha Róga.

Velázquez fue uno de los primeros referentes de FR en felicitar públicamente a Peña por su victoria y recalcar que todos eran Lista 1 desde ese momento.