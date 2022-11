Mario Abdo califica a Cartes de antidemocrático y de mayor contrabandista de la región

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, realizó hoy una gira de Gobierno en varios distritos del departamento de Alto Paraná, entre ellos Ciudad del Este. En la capital esteña, el Mandatario concedió un entrevista a un medio local en la cual criticó en duros términos al expresidente Horacio Cartes, su contendor para presidir la Junta de Gobierno de la ANR, en las elecciones internas del 18 de diciembre.

Abdo Benítez dijo que no comparte las ideas ni la conducta de Cartes. Señaló que el exmandatario y líder de Honor Colorado trató de desestabilizar su gobierno “desde del día 1″. “Rompió todos los principios de convivencia democrática, intentó buscar su reelección, imagínense se quemó el Congreso, un joven asesinado en su gobierno”, expresó.

El Presidente aludió a los luctuosos sucesos contra el intento de enmienda constitucional para la reelección de Horacio Cartes, acaecidos el 31 de marzo y 1 de abril del 2017, cuando se incendió el edificio del Congreso Nacional y el joven dirigente liberal Rodrigo Quintana fue asesinado por un efectivo de la Policía Nacional en plena sede del Directorio del PLRA.

En otro momento, Abdo Benítez, agregó que Cartes “compró medios de comunicación, violando los principios de la democracia, poniendo a nombre de su hermana (Sarah Cartes)) casi el 60 % de los medios de comunicación, que usa para difamar a sus detractores políticos”.

El expresidente Horacio Cartes (2013-2018) fue declarado significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos de América (EE.UU) el 22 de julio pasado.

“O sea (Cartes) es un hombre nefasto que quiere el control total. Le tiene, le paga sobresueldo a más de 60 diputados colorados y de la oposición. Se dice, no puedo comprobar, si tenía comprobación, le hubiese demandado por soborno y chantaje a un poder del Estado. Con eso controla la Fiscalía”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo en una parte de una entrevista concedida a radio Concierto de Ciudad del Este.

“Secretario del contrabandista”

Seguidamente, Abdo Benítez, siguió con su cuestionamientos a Cartes. Dijo que Paraguay no se merece algo así y por esa razón, el movimiento Fuerza Republicana propone la precandidatura de Arnoldo Wiens a la Presidencia de la República.

“Nosotros le proponemos al mejor ministro de Obas Públicas (Arnoldo Wiens) de la historia contra el secretario (Santiago Peña) del mayor contrabandista que tiene la región. No creo que el Paraguay elija esto porque tenemos memoria corta o porque estamos enojados con Marito. No le llevemos otra vez al Paraguay al caos institucional, un proyecto económico que no tiene nada que ver con la democracia, con la República, es un proyecto político busca subordinar los poderes del Estado para limpiar capitales ilegítimos de negocios ilegítimos”, aseveró el Mandatario.

Finalmente, el presidente Abdo Benítez dijo que es un mandatario democrático pero no poderoso. Indicó que del “otro lado está el poderoso”. “Cartes no representan un modelo democrático, no representa un modelo republicano, sí busca subordinar a la Nación a los intereses económicos. Compró la mitad del Paraguay”, cuestionó el Jefe de Estado.