Fiscal se reunía con políticos para montar la causa contra Ferreiro

Políticos colorados en residencias particulares y testigos recibidos en su propia casa. El intercambio de mensajes revelan movimientos cuanto menos llamativos de la fiscal Stella Mary Cano días antes de imputar al exintendente de Asunción Mario Ferreiro Sanabria.

Los movimientos se desprenden del análisis de casi 6.000 páginas de comunicaciones vía WhatsApp que forman parte del expediente judicial que terminó en la absolución del exjefe comunal de Asunción. Estos mensajes fueron obtenidos del teléfono del extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares, quien entregó el aparato de forma voluntaria al tribunal. ABC Color accedió a la copia de los documentos.

Entre los que mantenían contactos permanentes con Soares aparecen los colorados oficialistas Arnaldo Samaniego y Daniel Centurión, además de Wladimir Woitas y Silvia Sapriza, esposo y asistente de la fiscal Stella Mary Cano, respectivamente.

“La señora”, en causa montada contra Ferreiro

En el intercambio de mensajes de Soares con Samaniego, se puede leer cómo hablaban de la necesidad de “operar”. El diputado y exintendente de Asunción llegó a afirmar que operaría con “HV”, quien sería Hugo Velázquez.

Los mensajes revelaron que “H” había dado la instrucción de que la denuncia contra Ferreiro se presente en una barrial. Una vez presentados los documentos, los mensajes siguieron revelando la operación tras bambalinas.

El 1 de diciembre de 2019, días después, Soares escribió a Samaniego preguntando: “Pudiste hablar con la señorita?”.

“Hoy hablo a la noche”, le respondió el diputado. “Y hay algo más para llevarle en propias manos a la otra señora”, insistió Soares.

La conversación siguió en la mañana del 2 de diciembre. “Ya tenemos su OK”, afirmó Samaniego segundos antes de que sean las 11:00 de ese lunes. “Necesito los nuevos documentos”, agregó el diputado, a lo que Soares le dijo que le enviaría copia de las nuevas denuncias que había presentado.

El 4 de diciembre, Soares envió varios mensajes a Samaniego entre los que aparecía una propuesta de publicidad. “Si hablás con PS, recordale que necesitamos su apoyo para nuestro trabajo”, decía uno de ellos, haciendo referencia a quien sería Patricia Samudio, imputada extitular de Petropar, a quien ya había hecho referencia en mensajes anteriores.

Austria 2566, la casa de fiscala Stella Mary Cano

Líneas más abajo, Soares escribió: “Si podemos reunirnos con la señora, yo estoy disponible esta tardecita/noche”.

Samaniego respondió reenviando un mensaje en el que se leía una dirección: Austria 2566. De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso ABC Color, esa es la dirección de la casa particular de la fiscal Stella Mary Cano.

Cano fue una de las representantes del Ministerio Público denunciadas por estar afiliada e incluso participar en elecciones internas del Partido Colorado, pese a la prohibición constitucional que pesa sobre fiscales y magistrados de participar en cuestiones partidarias.

Tanto era el nivel de involucramiento de Samaniego en el proceso judicial que Soares hasta le avisaba de las declaraciones que se iban a presentar y hasta le pasaba por adelantado los escritos de dichas testificales. Así quedó plasmado el 6 de diciembre de 2019, cuando escribió: “Esta tarde entregamos toda la declaración escrita para que revise la amiga este fin de semana y si está todo bien ya avanzamos con el siguiente”.

“Tenemos que presionar para armar el kilombo la semana que viene ya!!! (sic)”, agregó.

“Te voy a pasar unas actuaciones que hicimos con la Escribana. Pasale por favor a la amiga para que ya vaya revisando. Con estas actas hay dinamita”, seguiría escribiendo ese mismo día.

Con el transcurrir de los días, Soares se volvía a mostrar insistente. “Señales de nuestra amiga? (sic)”, escribió el 9 de diciembre.

Arnaldo, Camilo y la “señora”

“Me dijo q nos llamaría para firmar”, le respondió Samaniego. Eran las 18:41 del 9 de diciembre de 2019. Tal fue la eficiencia que al día siguiente ya consiguieron una reunión con “la señora”.

Eran las 07:57 del 10 de diciembre, cuando Soares escribió: “En camino!”.

“Ahí viene la Secretaria de la Sra para avanzar luego viene ella. Yo me voy enseguida. Trabajen nomás tranqui” (sic), respondió Samaniego.

Los documentos revelan que ese mismo 10 de diciembre Soares comenzó a intercambiar mensajes vía WhatsApp con Silvia Sapriza, asistente de la fiscal Stella Mary Cano. Un par de días después, el 13 de diciembre, el dirigente de izquierda comenzaría a intercambiar mensajes también con Wladimir Woitas, esposo de la representante del Ministerio Público.

Camilo Soares: “Pollos” para las declaraciones

Días antes, Soares también remitió un mensaje en el que avisaba de un pedido en particular. “Para la semana que viene, lunes o martes voy a necesitar 20 pollos, 10 para el otro comensal y 10 para los abogados”, escribió el 6 de diciembre.

El mismo día que se reunió con “la señora” y su asistente, Soares reiteró el pedido. “Ahora necesito urgente que me consigas los pollos para poder avanzar con las otras declaraciones”, insistió después de confirmarle a Samaniego que ya estaba hecha la declaración.

“Salen las imputaciones”

“Esta semana declaran los otros 2 y ya salen las imputaciones y allanamientos. Si trabajamos bien, podemos sacar para este viernes todavía”, agregó Soares ese mismo día, después de entregar su declaración ante la Fiscalía.

A la tarde, Soares le insistió –una vez más– con el pedido. “Avisame por fa para cuando tenemos el tema. Porque de eso depende la siguiente declaración”, escribió.

“Dani se va a encargar. Pero dejá, veo”, respondió Samaniego.

HV, otra vez

Ya caída la tarde, Soares le dio una serie de instrucciones al diputado por Asunción. “Hoy la amiga te dejó un papel que tenés que entregar en propias manos lo antes posible. Encontraste??” (sic), consultó el extitular de la SEN.

“Y también me pidió que se le hable a HV para que nos diga cuándo presentar. Y ESTO ES ESTRATÉGICO!!!” (sic), agregó haciendo referencia nuevamente a quien sería el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, esposo de la fiscal adjunta Lourdes Samaniego, jefa de Stella Mary Cano, fiscal con la que se habrían reunido Soares y Samaniego ese día y quien terminaría imputando a Mario Ferreiro.

“Y este tema es ESTRATÉGICO Y FUNDAMENTAL!! Sin que nos diga ese dato, no vamos a poder irnos a la casa a llevar nuestra canasta de navidad!”, agregó.

Reuniones con la “jefa”

Las conversaciones entre Camilo Soares y Francisco Florentín, dirigente del P-MAS, también revelan la forma en la que se movió la causa a través de la fiscal Stella Mary Cano.

El 7 de mayo de 2020, en plena pandemia y con Ferreiro ya imputado, Florentín le escribió a Soares: “Che Hasta Julio Ullón criticó y rechazó la gestión de Mario Ferreiro, ya lindo la cosa, pienso que eso le ayuda a Stela Mary para apretar los tornillos, se quedan sin apoyó de a poco” (sic).

Un mes más tarde, el 4 de junio de 2020, se reveló hasta la cercanía personal de Florentín con la agente del Ministerio Público. Ese día, Soares le consultó: “Hoy continúan trabajando en el caso?”.

“No hoy creo que es el cumpleaños de Estela M” (sic), le respondió Florentín. “Decile Felicidades por medio de su marido, su marido me pregunto por vos anoche, no hay de otra debemos ganarle a su marido”, agregó.

El 4 de setiembre de 2020, Florentín le avisó a Soares que seguía yendo a la casa de la fiscal: “Fui convocado para mañana en la casa de la jefa Stela por las chicas para las 14hs” (sic).

“Honorario C...”, el jefe

El 6 de setiembre de 2020, Florentín mantuvo a Soares al tanto de cómo se movía la causa “Empo”, en la que la fiscala Stella Mary Cano imputaría a Ferreiro y a casi toda la Junta Municipal.

“Ya está todo referente a Em...., solo que la jefa no cerró la cuestión política, Arnaldo y Dani C. no le dieron retorno, Lilian S. sí está prendida al proyecto, hasta ayer. Esta son los incluidos " (sic), escribió Florentín y remitió la lista de imputados.

Soares llegó incluso a avisar de que habían incluido al fallecido concejal Víctor Menacho entre los imputados, mientras que Florentín lamentaba no haber incluido al concejal “Buye” Buongermini entre los imputados. “Buye se salvó otra ves. Creo con esto puede ser que sea incluido en la lista negra...” (sic), aseveró.

Y Soares no estaba muy convencido del caso. “Mirá, no le veo sólida a esta operación, hay demasiados imputados y no hay ninguna campaña de sensibilización mediática. Me temo que se les impute a todos, pero terminen protegiéndose y aguantando la tormenta”, escribió.

“Además, si hasta el día de hoy Dany y Arnaldo no están operando, esto no va a salir solo. Imposible es que se consiga un resultado positivo sin que se opere para eso”, insistió para luego preguntar cuándo “se quería tirar la bomba”.

A la última consulta, Florentín respondió confirmando que todavía había un actor que faltaba que ingrese al juego y escribió: “Dijo que necesitaba cerrar con Dani Centurión o el Jefe refiriéndose a Honorario C...”.

Soares confirmó reunión

El propio Soares reconoció en horas de la noche del domingo que se reunió con la fiscal Cano en el domicilio particular de la misma pero que fue después de presentar la denuncia contra Ferreiro.

Sin embargo, el dirigente del P-Más negó que haya existido reunión conjunta con Samaniego y la fiscal. Cano no respondió a llamadas y mensajes.