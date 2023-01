Pacientes oncológicos no quieren reasignación; piden ampliación directa de G. 96.000 millones para medicamentos

Pacientes oncológicos nucleados en una asociación acudieron este lunes al Congreso Nacional para expresar que no están de acuerdo con la reasignación de recursos para compensar los US$ 13 millones que les recortaron del presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Ellos proponen directamente una ampliación de este mismo monto, que al cambio se traduce en G. 96.000 millones.

Se oponen a la reasignación porque no quieren perjudicar el presupuesto de otras patologías con la reestructuración de fondos dentro del Ministerio de Salud. La semana pasada, la bancada cartista fue la que propuso esa reasignación a la que los oncológicos se niegan.

Propuestas de financiamiento

Acompañados por el senador Pedro Santacruz, brindaron este lunes una conferencia de prensa en la que pidieron una vez más que les devuelvan este dinero recortado, para que se pueda comprar medicamentos e insumos para el Incan.

La semana pasada, ante la protesta de los pacientes, desde la Comisión Permanente propusieron llamar a una sesión extraordinaria para hacer una reasignación de fondos y devolver los US$ 13 millones.

Según propuso el senador Pedro Santacruz, esta ampliación se financiaría con fuente 10, es decir, los recursos que ingresan al Estado paraguayo provenientes del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para más adelante, el congresista propuso incrementar el impuesto al tabaco de 20 al 22% y así financiar con este dinero los gastos del Incan.

Critica falta de ejecución presupuestaria

Pedro Santacruz recalcó en la conferencia junto con la asociación de pacientes de cáncer que hubo un recorte presupuestario de G. 100.000 millones al Incan. Lamentó que existan problemas de gestión en el Ministerio de Salud, así como atrasos en procesos de compra de medicamentos.

Recordó que en el 2020 la ejecución presupuestaria para el Incan fue del 37%, es decir, deficiente. A la vez, mencionó que en el 2021, de G. 272.000 millones se tuvo una ejecución del 71%, mientras que en el 2022, de G. 440.000 millones se ejecutó el 80%.

Agregó que esta falta de gestión no es solo responsabilidad del MSP, sino también del Incan, y resaltó que sumando los tres años mencionados hubo un total de G. 390.000 millones que no se llegaron a usar. “G. 390.000 millones no ejecutados en tres años, eso es grave”, manifestó el senador.

Ya presentaron propuesta al Congreso

La propuesta del aumento presupuestario de G. 96.000 millones ya fue presentada al Congreso Nacional y hablarían con los proyectistas de Diputados. No obstante, Santacruz considera que esta es la salida.

Otra propuesta del senador Pedro Santacruz es aumentar de 40 a 45% el porcentaje que reciben del impuesto al tabaco. “Ahí tendríamos aproximadamente US$ 4 millones. También enviamos una nota al presidente donde le pedimos aumentar al 22% el impuesto al tabaco. Ahí tendríamos otros US$ 5 millones y estaríamos cubriendo esta ampliación”, explicó el congresista.

Añadió que el Ministerio de Hacienda también puede cubrir este aumento con fuente 10 del IVA. “Es llevar la recaudación del IVA al Incan mientras esperamos que lo demás se apruebe. Podemos dejar otros gastos, pero es inadmisible que el Incan pierda G. 100.000 millones. Un enfermo de cáncer tiene que tener medicamentos”, resaltó Santacruz.

Incan: 4.000 personas mueren al año

Según datos proveídos por el senador, 100.000 personas por año pasan por el Incan, de las cuales mueren al año unas 4.000, en muchos casos por falta de medicamentos.

El siguiente paso que se espera es que la Comisión Permanente convoque a una sesión de ambas Cámaras y se trate inmediatamente el tema.