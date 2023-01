Lunes negro para pacientes del Incan

Entre los pacientes que se encontraban en los pasillos del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) la pregunta recurrente era: ¿Conseguiste tus medicamentos?. todos daban la misma respuesta: ¡No hay medicamentos! Decepcionados, muchos cabizbajos producto de la gravedad de sus enfermedades, no tuvieron alternativa que retornar a sus casas.

Otros permanecieron en los pasillos sentados o acostados en los sillones, resignados a esperar una respuesta positiva a pesar de que los fármacos no serían entregados, al menos mientras el Ministerio de Salud Pública y el Congreso Nacional no definan el Presupuesto General de la Nación 2023, que plantean la reposición de US$ 13 millones recortados a lo previsto para atención sanitaria y que impacta en los enfermos de cáncer.

Los pacientes en contrapartida piden una ampliación presupuestaria de G. 96.000 millones al Ministerio para asignar al Incan para resolver con urgencia el déficit.

Vicente Robles es un ejemplo del padecimiento de decenas de pacientes oncológicos para poder acceder a derechos fundamentales garantizadas en la Constitución Nacional: la vida y atención sanitaria de calidad. Desde hace 8 meses espera la provisión de Neutrofil para poder someterse a tratamiento cáncer de colon, mientras tanto la enfermedad avanza.

“Sólo una dosis del medicamento cuesta G. 750.000; el año pasado compramos cinco dosis. Tuvimos que recurrir a comprar de Clorinda porque acá cuesta el doble. Lastimosamente los más baratos nos dan acá en el hospital, pero los más caros tenemos que rebuscarnos. La oxaliplatino cuesta G. 240.000 cada ampolla y hasta ahora compramos tres ampollas para su quimio (de Vicente Robles) , pero no contamos con dinero. Ya gastamos en total G. 1.200.000; hoy vinimos y nos dijeron que no había medicamentos”, lamentó Simona Robles, hermana del paciente.

En la farmacia lo encontramos a José Naval López, que desde hace ocho años viene luchando contra el cáncer de próstata. Junto a un familiar concurrió para retirar medicamentos de la farmacia, pero antes de llegar a la ventanilla ya estaba enterado de que no había las medicinas que necesita.

“Vengo de Capiibary. Desde hace cuatro años que sigo mi tratamiento acá en el Incan; antes seguía en el Hospital de Clínicas, pero ahí ya no hay medicamentos, entonces vengo acá”, comentó don José, quien tampoco tuvo éxito el día de hoy con la provisión de medicamentos.

Seguirán con la medida

Desde el grupo de pacientes “Las elegidas”, Juan Cabrera, quien hoy estaba recorriendo el Incan en busca de respuestas, manifestó que si no se les entregan los medicamentos a los pacientes a más tardar esta semana, irían nuevamente a manifestarse frente al Ministerio de Salud Pública, en Asunción.

“No queremos más mesas de diálogo. Mi esposa fue paciente oncológica y falleció. En honor de su persona yo sigo la lucha, y exijo la entrega de medicamentos a todos los pacientes. Desde ese entonces, no ha cambiado nada, sino que empeoró la situación de los pacientes. Esta semana iremos a manifestarnos nuevamente. Lo que sí aseguro es que no vamos a aceptar más promesas”, manifestó Cabrera.

Para saber la gestión que actualmente se estaba realizando para el abastecimiento de medicamentos, intentamos hablar con el director del Incan, Dr. Julio Rolón, pero no se encontraba en el centro asistencial especializado.