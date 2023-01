“Van a reventarte con nuevos casos hasta liquidarte”, amenazan a Ferreiro

- ¿Cómo fue realmente esta historia que la gente, la sociedad, consideró ya como pasado y pisado?

- A mí me imputaron en enero de 2020. Se me acusó de una serie de delitos, desde lesión de confianza hasta coacción pasando por asociación criminal. Llegamos al juicio oral y público que se inició hace exactamente 6 meses. Fue un juicio tedioso, largo, engorroso porque fue un juicio muy técnico. Allí se juzgó el delito de lesión de confianza que consistía fundamentalmente “en haber pagado una obra que no se hizo”. Para llegar a esa acusación se usó el tema de los famosos grupos de telegram, una serie de otras “pruebas” acusatorias que finalmente fueron desbaratadas. Finalmente fui absuelto el 19 de diciembre pasado por unanimidad. No se apeló el fallo porque justamente era demasiado irrefutable, inapelable. Después, ABC comenzó a publicar el contenido de un chat donde está toda la trama de cómo se hizo este proceso.

- Los chats de Camilo Soares...

- ¿Porqué aparece eso? No fue por una filtración ni por un jakeo sino el contenido del teléfono que fue entregado como prueba (por Camilo Soares). No esperó que la misma Fiscalía baje todos los datos del teléfono, no solamente el contenido que él quería presentar. Parte de eso es lo que se filtró. Se produjo entonces mi absolución por un lado y, algo que nunca pasa, la revelación de toda la trama de cómo se hizo la persecución en mi contra para obligarme a la renuncia (como intendente).

- Los chats se convirtieron en un bumeran...

- El señor Soares entrega su teléfono pensando de que solamente se bajaría lo que él pidió que se baje. Pero por algún error, algún motivo que yo desconozco se bajó completo, inclusive los mensajes borrados. Entonces allí aparece una cantidad de nombres involucrados que hoy están muy molestos, muy enojados con su diario y conmigo, tanto es así que recibo amenazas...

- ¿Amenazas?

- Me amenazan. Me advierten de que van a tomar represalias y que me van a atacar con más saña. Pero bueno, (los detentadores de poder) deberían cuestionar mas bien a su aliado (Camilo Soares), de porqué reveló tantas cosas y con el detalle de que además, aparentemente, no estoy seguro, todavía hay muchas cosas más que se van a saber...

- ¿Quiénes amenazan?

- Me llamó un informante allegado al grupo político que operó este golpe. Me dijo: “Te quiero mucho. Te considero una gran persona. Te tengo que contar que esta tarde se cerró el pacto. Van todos juntos de vuelta contra vos, ahora con más fuerza porque están enojados, no tanto con vos sino con tu abogado (Guillermo Ferreiro), y van a reventarte con nuevos casos hasta liquidarte”.

- Qué le respondió...

- Le dije: “decile a tus allegados que hay dos problemas, uno es que hay más de 6.000 páginas y, dos, yo ya entregué también las copias que tengo a algunas embajadas extranjeras que así me lo pidieron. “Puede que la amenaza sea una bravuconada pero viendo cómo lo hicieron hasta ahora, siguiendo todas las publicaciones de Abc, uno nota de que estos tipos actúan corporativamente y toman decisiones temerarias. Usan terminologías como “aniquilar”, “plata o sangre” o “reventar”...

- “Plata o sangre” fue una expresión de Soares...

- Soares dijo que le dijo hace tres años: Cartes. Después aparece “reventar” en los chats. Después aparece: “van a pagar estos tipos”. Siempre el lenguaje tiene mucha significación. Nosotros que vivimos estudiando el lenguaje toda la vida sabemos que nada se dice al azar. Cada expresión tiene un significado muy fuerte. Y bueno, esta vez los pudimos desbaratar con mi abogado Guillermo (Ferreiro), con el apoyo de mi familia, con los elementos que tengo. Tampoco podemos paralizarnos por miedo ni tampoco un diario puede parar de publicar porqué se enojan los señores...

- ¿Por qué le perseguirían más si usted ya no tiene vinculación con el poder ni está candidatado a nada?

- Pero esto les pasa justo en medio de la campaña electoral y lo están tomando como una suerte de combate contra la Concertación. Como Guillermo es además secretario de la Concertación y candidato a diputado, ellos han tomado estas revelaciones como parte de la campaña contra la Lista 1 (ANR). Todo es parte de un esquema mafioso. Quedó al descubierto en esos chats que, con la simple lectura, uno entiende bien cómo funciona el mecanismo que instrucciona a la gente cómo actuar, cómo apurar con “20 pollos” para un testigo...

- ¿Qué son “20 pollos”? 20 millones de guaraníes?

- Debe ser. Esta es la política vernácula asociada a un sistema de justicia que está muy putrefacto. Lo bueno es que se supo. Yo celebro que todo haya salido a luz...

- ¿Fue todo fortuito?

- Fue fortuito. Lo juro. Cuando llegué al día de la absolución todavía no lo sabía. Se entrega a todas las partes la copia del dispositivo. El deslacrado se hace frente a todas las partes. Se baja el contenido y cada parte lleva su copia. El original queda en el juzgado. De una de esas copias, había como seis partes en la Fiscalía. Se filtró lo que consiguió (el periodista) Juanki Lezcano. Pero el problema no es ni Juanki Lezcano ni nosotros, ni mucho menos el juzgado ni la Fiscalía. El problema es para el que entregó ese teléfono (Soares) que reveló tantas cosas que nunca tuvo que haber revelado. Ese es el gran problema en este momento. A nosotros nos parece que es bueno que se sepa...

- ¿Por qué se precipitó tan rápido su renuncia?

- Yo estaba en mi cuarto año de Gobierno municipal (en el 2019). Estaba terminando mi cuarto año. En 12 meses más terminaba. La idea original (de Soares) era cobrar un dinero que se hizo pasar como una deuda que nunca existió, cosa que es muy fácil de demostrar. Es fácil de documentar. En el juicio de 6 meses no se presentó un solo documento que certifique esa deuda.

- Era una deuda del (partido) P-MAS...

- Es la deuda que pedía el señor Soares que se le pague. Bueno, en un juicio hay que poner los documentos sobre la mesa. No apareció nunca nada para acusarme. Esa fue la excusa para pedir dinero. Y después la otra excusa mucho más grande era la recuperación del poder municipal, la capital de la República del Paraguay, por el partido Colorado. No era un botín desechable, más todavía entrando en un año previo al año electoral.

- ¿Tanto poder tuvo Soares para influir en los popes del partido Colorado hasta provocar su renuncia como intendente?

- La oferta era muy grande. Era recuperar el control de la Municipalidad de Asunción, la capital de la República del Paraguay. Era una linda oferta.

- ¿Por qué usted renunció? ¿Fue un error? ¿Tenía miedo de algo?

- Los chats explican por suerte mejor que yo. En uno de los chats hay una frase: “vamos a reventarle”, “vamos a obligarle a renunciar”, “si no se atiene a lo que estamos presentando....”. Esta arremetida no era solo para mi destitución, sino para mi anulación cívica y no sé si física de mi persona. Yo intuí eso y gracias a Dios intuí. Me lo agradezco todos los días porque desbaraté el plan final que era la instalación del señor (Dani) Centurión (secretario privado del presidente Mario Abdo) como nuevo intendente de Asunción. No tuvo ni tiempo porque renuncié demasiado rápido y ese mismo día, Óscar (Nenecho) Rodríguez, con mucha habilidad política se hace elegir intendente entre los concejales. La idea (de Centurión) era que yo aguante un poco mas una guerra de desgaste, de desprestigio, de humillación y que una vez instalado Centurión, que en ese momento estaba con permiso, porque estaba trabajando en la Presidencia de la República, retorne y sea el intendente. Mi renuncia precipitada desbarató todo el plan de casi un año de trabajo (conspiraticio), con lo cual se quedaron sin nada en las manos. Pero claro, después de eso ya no podían atajar un caso judicial que me perjudicó tres años. Pero la historia de mi renuncia tiene que ver con abrirme antes de que me hagan más daño a mí y a mi familia. Por suerte, de casualidad, conseguí desbaratar el plan político de esa gente.

- ¿Había un pacto entre Soares y los oficialistas de Mario Abdo primero, y después con los cartistas?

- El partido Colorado siempre está en el poder. Las peleas son circunstanciales hasta que llega el objetivo final que es la obtención del poder. Vamos a tener esa misma experiencia dentro de dos meses. Están se están mostrando de nuevo todos juntos. En aquel momento se alinearon todos porque era mejor controlar el gobierno municipal que estar peleados en la llanura municipal. Ellos son pragmáticos, como siempre. En ese momento tuvo mayor destreza política (Nenecho) Rodríguez por encima del resto del grupo que operó para el golpe: léase (Arnaldo) Samaniego y Centurión. Es lo que se desprende de los chats. Ahora entendemos mejor porque esos chats revelan con una claridad meridiana cómo se hizo todo. No es una suposición. Yo no estoy imaginando. Son los chats que se publicaron..

- ¿Quién fue el cráneo de todo esto? ¿Fue Soares, fue Arnaldo Samaniego? ¿Fue Marito? ¿Cartes? ¿el que quiso ser intendente?

- De la lectura de los chats se desprende que Soares ofrece un producto que el grupo Samaniego, Dani Centurión y otros más dicen: “vamos adelante”. Logran el visto bueno de Marito. Marito no se opone al plan. Logran también el visto bueno del equipo de HC, representado por el señor “Chapatín Chaqueño” (presuntamente Basilio “Bachi” Núñez), según dicen los chats. Y bueno, todos juntos dicen: “vamos para adelante, reventemos este gobierno (municipal) y nos hacemos con la Municipalidad.” Era un botín realmente importante el que consiguieron. Entonces, no hay que subestimar tampoco. Lo hicieron de una manera hasta si se quiere perversa pero con un objetivo político claro...

- ¿Quién es “Chapatín”?

- Aparentemente le llaman así al doctor diputado “Bachi” Núñez, que representa al cartismo.

- Acá también lo mezclaron a Euclides Acevedo, a la chapa que formó con el médico Jorge Querey. Acevedo dice que es una campaña “miserable” de la Concertación...

- Le explico. Acevedo mencionado por Soares en los chats publicados por Abc, se le preguntó y dijo que él no tenía que ver. Yo le creo a Euclides, lo aprecio y le creo. El problema es que Soares era también candidato de la lista de Euclides hasta hace una semana. Renunció después de la publicación de los chats. Cuesta creer que no haya vinculación entre ellos. Pero esas son conjeturas. Aquí lo que hizo mi abogado es llevar todos los elementos que aparecen en ese chat, todas las copias de los diarios y amplió una denuncia que tenemos hace tres años por persecución de persona inocente.

- ¿Cómo fue su vida después de esa caída tan estrepitosa?

- Fue muy duro. En realidad yo no tenía planes de salir antes. Soy una persona que no reúno ningún tipo de reserva monetaria. Vivo con lo que tengo. Me costó conseguir laburo.

- ¿Por qué?

- Se mezclaron dos cosas, primero, una suerte de alejamiento que se produce con las personas que son señaladas por cuestiones de corrupción. Uno se vuelve un leproso. Es como una muerte civil. Padecí bastante con mi señora, con mi familia. La presunción de inocencia no es una de nuestras cualidades en este país. Para colmo, esto me pasó en plena pandemia. Fue una tormenta perfecta. Mucha gente me cerró las puertas y yo me tuve que encerrar como todos por la pandemia. Pero también ocurrieron cosas buenas. Enseñé periodismo. Me hice de 20 alumnos que me ayudaron mucho. Vendí algunas cosas y después de unos meses encontré mi primer trabajo en (la radio FM) Top Milenium y en seis o siete meses conseguí trabajo en la Megacadena de Comunicación. Pasé muchas precariedades muy fuertes que aguanté con mi familia. El daño que a uno le hacen con estas cosas es muy fuerte...

- Casi tres años...

- La sentencia que me absuelve me ayuda. Me facilita volver a trabajar con más tranquilidad. Espero que este ensañamiento que me están anunciando de nuevo sea simplemente una especie de bravuconada y no se concrete. Tampoco tengo miedo. Voy a seguir luchando. Esto desgasta pero yo soy un hombre de fe. Mi señora es muy guapa, muy fuerte. Es hija de un exiliado. Así que también tiene bastante aguante...

- ¿De qué religión?

- Yo soy católico, ahijado de la hermana Regina Siam, que me ayudó a salvarme de la adicción hace 20 años. Mi señora es hija de Miguel Ángel Caballero Mora, antiguo luchador febrerista, exiliado muchos años en Uruguay, así que tenemos bastante fogueo.

- ¿Tiene planeado volver a la política?

- Yo no vuelvo a la política. Ofrecí mis servicios por 10 años. En el futuro me dedicaré a mi profesión, a mis nietos -tengo seis- pero no puedo dejar de tener presente como todos los paraguayos que quiero un cambio para el Paraguay.

- ¿No va a involucrarse en la Concertación?

- Quiero que gane la Concertación. Le apoyo a Guille (Ferreiro) que se candidata a diputado. No tengo tiempo para hacer campaña porque tengo que laburar para mantener mi familia...