Harms dice que Cartes lo “conquistó con generosidad”, no con soborno

“Con relación a Horacio Cartes lo digo públicamente, de haber sido uno de los detractores (...), hoy me conquistó como ser humano con su generosidad, por su don de gente, por el lugar que me dio, por lo valorado que me hizo sentir, y cuando mi familia en un momento de angustia necesitó de la mano amiga de alguien cercano, él estuvo ahí y eso yo no voy a olvidar”, afirmó el diputado Walter Harms (ANR, HC) manteniendo su respaldo a HC pese a las nuevas sanciones de los Estados Unidos.

Tras la filtración de un informe de inteligencia financiera sobre Cartes, Harms reconoció públicamente haber recibido como “regalo” una transferencia de G. 199.756.000 para atender una “urgencia familiar”. Sin embargo negó que sea un pago mensual.

Lea más: EE.UU. impone fuertes sanciones a Horacio Cartes y Hugo Velázquez

“Hoy te digo públicamente, mi lealtad hacia Horacio Cartes no tiene precio. No se puede medir en metal”, insistió el legislador, que se consideró aludido por las acusaciones de Estados Unidos supuesto pago de soborno a legisladores.

Puntualmente el comunicado del Departamento de Estado, leído por el embajador de los EE.UU. en nuestro país, Marc Ostfield señaló que Cartes “mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre US$ 5.000 y US$ 50.000 por cada miembro”.

Harms critica que acusación de soborno de EE.UU. “salpique a todos”

Si bien el gobierno norteamericano no dio nombres de legisladores y bancadas que habrían recibido estos sobornos, Harms reclamó que generalicen y se los salpice que a todos. Agregó que si bien le “gusta el dinero”, se declara un “agradecido” con lo que tiene.

Lea más: Harms confirma que Cartes le prestó dinero, pero no quiso que se lo devuelva: “Hay una deuda moral”

“Como a todo ser humano me gusta el dinero. Yo trabajo. En estos momentos estoy sudando acá (en el campo). Me ofende que Estados Unidos nos metan a todos en la misma bolsa”, reclamó, aunque costó que “si yo tengo 1 millón de dólares frente a mí, voy a pensar seguramente, qué es lo que mis valores me permiten”, aunque “ahora en cuanto a dinero, no soy un hombre rico ni pobre, soy un agradecido con lo que la vida me dio”.

“No entiendo cuál es la intención, cuál es el mensaje del Gobierno de los EE.UU. cuando acusa de manera general y sin documentos. Yo me considero un hombre de derecho. El Paraguay hasta donde yo sé sigue siendo soberano e independiente y esas leyes establecen que todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, alegó Harms, volviendo al discurso de la “soberanía” del país.

Lea más: Lo que dice Estados Unidos sobre Cartes y Hezbolá

A la gente no le importan estas acusaciones de EE.UU., afirmó

Consultado respecto a si considera que estas acusaciones afectarán la campaña electoral del Partido Colorado y de Santiago Peña (ANR, HC), dijo que la gente en su departamento le interesa más si llueve o no.

“Santiago Peña va a ser presidente de la República. Yo hablo con propiedad de Itapúa, que conozco de punta a punta el departamento. Esto podrá tener repercusión en el 5 o 10% de la población, el resto de los itapuenses está más preocupado por si va a llover o no va a llover”, sostuvo.