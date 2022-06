Harms confirma que Cartes le prestó dinero, pero no quiso que se lo devuelva: “Hay una deuda moral”

En un informe de inteligencia que obra en el Ministerio Público se menciona que el expresidente Horacio Cartes montó una red junto a sus empresas para lavar dinero proveniente del contrabando de cigarrillos.

También en el mismo informe figura que Cartes transfirió alrededor de G. 200 millones al diputado cartista Walter Harms, aunque no se mencionaba en qué concepto se efectuó dicha operación.

El diputado cartista confirmó esta mañana a ABC Cardinal dicha transferencia y explicó que se realizó en el marco de un pedido de préstamo que realizó al exmandatario por una “urgencia familiar” relacionada a la salud. “En el documento de Seprelad figura una operación de G. 199.756.000, que es un dinero que le pedí a Cartes que me preste. Cometí el error de ser tan formal que me hizo una transferencia vía SIPAP (sistema de transferencia bancaria) para que el morbo entre en funcionar a 16.000 km/h”, sostuvo.

Según comentó, el dinero recibido por HC fue para pagar una cirugía de un familiar que estaba internado en el sanatorio Sirio-Libanés de Sao Paulo, Brasil. “Fue en un momento de necesidad, por una urgencia familiar, en donde no tenía liquidez. Recurrí a la persona que más veces se me puso a disposición. No tengo vergüenza de que alguien me preste dinero”, agregó.

¿Préstamo o regalo?

En otro momento, el diputado comentó que no logró reponer el dinero al exmandatario porque este se negó. “Le dije: ‘Jefe, ¿cómo hacemos (devolución), un cheque, transferencia o te deposito?’, y por poco no me puteó. Me regaló, esa es la verdad”, sostuvo.

Posteriormente, quiso corregir sus declaraciones señalando que “no sé si el término es regaló; no me permitió que le devuelva el dinero”. Agregó que fue la única vez que recibió dinero por parte del líder del movimiento Honor Colorado.

En ese contexto, fue consultado si no quedó en deuda con el presidente, considerando que no llegó a devolver el dinero. Respondió: “Y hay una deuda moral, pero las veces que hablamos con don Horacio me dice: ‘Walter, vos sos una persona independiente’, porque a veces debatimos sobre cuestiones mías que no son las que él comparte”.

Además de Harms, otro diputado cartista, Érico Galeano, recibió constantes transferencias por parte de Cartes, según consta en el informe de inteligencia mencionado. Galeano es investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico en el marco del megaoperativo “A Ultranza PY”.