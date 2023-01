Video: Amarilla anuncia pérdida de investidura a legisladores “vendidos” a HC

La diputada Celeste Amarilla se pronunció ante las sanciones económicas dictadas por Estados Unidos hacia Horacio Cartes y Hugo Velázquez. Ante la denuncia de sobornos por parte de Cartes, la parlamentaria mencionó que tomará medidas desde su banca. ”Yo el lunes voy a presentar el pedido de pérdida de investidura de alrededor de 20 o 30 parlamentarios que se han dejado sobornar por Horacio Cartes”, confirmó.

En un video recordó que ella ya advertía de corrida de dinero en el Congreso. “Yo les vengo avisando hace tres o cuatro años que Cartes paga por voto. Ahora créanle al gobierno de los Estados Unidos que, con todas las letras nos han dicho que han sido sobornados los parlamentarios”, sostuvo la diputada liberal.

Agregó además que Horacio Cartes paga hasta incluso a los liberales. “Los denominados llano-cartistas, con algunas excepciones que luego se redimieron, han venido cobrando de Cartes, dice que, entre G. 30 y 35 millones por mes para apoyar las leyes que Cartes quiere”.

Aseveró que estos se unen a la bancada de HC, que es liderada por Basilio Núñez, “la basura más grande que tiene el Presidente Hayes, un ignorante, el jefe de la gavilla, el jefe del clan Núñez que vació el departamento Presidente Hayes”, denunció.

Siguió agregando que Basilio Núñez es el que se encarga de repartir el dinero de Horacio Cartes en el parlamento a cambio de votos.

Lo que dijo el embajador por Cartes

El embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, mencionó hoy en una conferencia de prensa que Horacio Cartes “se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito”, participando también en “actos de corrupción, antes, durante y después de su mandato como presidente de Paraguay”.

“Cartes pagó a los miembros del partido hasta US$ 10.000 cada uno para apoyar su candidatura antes de las elecciones de 2013. Mientras era presidente de Paraguay, Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo”, indicó el norteamericano.

Bajo su gobierno, “mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales”, con pagos que oscilaron entre US$ 5.000 y US$ 50.000 por cada miembro, asegurando así la efectividad de este esquema “cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes”.

Asimismo, en el 2017, Estados Unidos acusa que Cartes prometió un millón de dólares de su propio patrimonio para comprar los votos de los legisladores para apoyar su intención de ser reelecto.