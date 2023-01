Sanción económica de EE.UU. a Cartes es paso previo a eventual extradición, según especialista

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez, por lo que estos ya no podrán utilizar el sistema financiero estadounidense de forma permanente.

El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico y financiero -con experiencia litigante en Estados Unidos-, señaló que esta sanción del Departamento del Tesoro representa el “segundo estadio” de la Ley Magnitsky de EE.UU., la cual permite al país norteamericano perseguir a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Agregó que el “primer estadio” de esta normativa fue la designación como “significativamente corruptos” contra ambos, que fue realizada por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta nominación -a su vez- contemplaba el retiro de visa de Cartes y Velázquez, así como de sus familiares cercanos.

“A estos dos se les aplicó la Ley Magnitsky, que establece tres estadios: el primero es que la casa se reserva el derecho de admisión, se revoca la visa y esa es la primera sanción; la segunda tiene connotación económica, que fue lo que ocurrió ayer, y la tercera ya tendría connotaciones judiciales, que serían responsabilidades que pueden ir desde lo civil-administrativo hasta lo más grave, que sería lo penal”, declaró.

¿Extradición de Horacio Cartes y Hugo Velázquez?

Battilana, en ese sentido, afirmó que si eventualmente se da paso al “tercer estadio” de la Ley Magnitsky ya intervendría el Departamento de Justicia de dicho país.

En ese caso, podría incluso darse un pedido de extradición. “Si hay algún proceso penal abierto, si hay un delito que ellos interpreten, podría venir un pedido de extradición, como ya ocurrió otras veces”, continuó.

El abogado, así también, consideró que la sanción aplicada por la OFAC a Cartes y Velázquez es una medida de advertencia de los Estados Unidos para ambos, a fin de que desistan de las prácticas de corrupción de las cuales fueron acusados.

“Hay una parte en la que el embajador habla de que estas son medidas de protección, pero también son medidas que se toman como elemento aleccionador y ejemplificador para que se abstengan de continuar en ciertas prácticas. Es decir, les están diciendo: ‘Hasta acá, ya paren, porque si no vamos a seguir con otras medidas’”, refirió.

Horacio Cartes y sus empresas ya no pueden usar dólares

Acerca de las sanciones financieras aplicadas por la OFAC a ambos políticos colorados y a cuatro empresas del grupo empresarial de HC, Battilana precisó que ni el expresidente ni el vicepresidente podrán ya operar con dólares en ninguna parte del mundo.

Acotó que las personas o personerías jurídicas que realicen operaciones financieras utilizando la moneda norteamericana con Cartes y Velázquez son pasibles de multas considerables por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Esto, una vez superado el plazo establecido.

De acuerdo al dossier de la OFAC, las empresas de Cartes que fueron sancionadas tienen plazo de liquidación hasta el día 27 de marzo de 2023.

Las firmas sancionadas del Grupo Cartes son: Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE.