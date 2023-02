“Ndaha’éi la iporãitereíva la ñande candidato Paraguaýpe”, dijo Abdo Benítez sobre Peña

Un acto oficial del Gobierno en Nueva Germania, departamento de San Pedro, se convirtió en uno político luego de que el presidente Mario Abdo Benítez sometió al “aplausómetro” ciudadano a candidatos colorados que estaban presentes, para conocer el alcance que estos tienen con miras a las elecciones generales.

Mientras mencionaba a cada uno de los candidatos, Abdo Benítez habló entre risas sobre un aspirante colorado de Asunción: “Ndaha’éi la iporãitereíva la ñandecandidato paraguaýpe a nivel nacional... he’iháicha ñande amigo Blas N. Riquelme: ndaiporái la jaguerekóva pero ivaive la ndajaguerekóiro (no es que sea muy lindo nuestro candidato de Asunción a nivel nacional... como dice nuestro amigo Blas N. Riquelme: no es lindo lo que tenemos pero es más feo no tenerlo)”.

“Javotamanteara Lista 1re, ñamboty ñaderesa ha javota Lista 1, mba’e jajapota (tenemos que votar en todo caso por la Lista 1, cerremos nuestros ojos y votemos por la Lista 1, qué vamos a hacer)”, prosiguió.

Al hablar del candidato nacional y de Asunción, hace suponer que se refiere al presidenciable por el Partido Colorado, el cartista Santiago Peña.

¿Abrazo republicano en el Partido Colorado?

Peña conforma la chapa colorada junto a su candidato a vicepresidente Pedro Alliana, en el marco de las elecciones generales del próximo 30 de abril.

A pesar del “abrazo republicano” en el Partido Colorado tras las internas, el movimiento Fuerza Republicana, liderado por el jefe de Estado, aún sigue atacando al cartismo, cuyo jefe es el expresidente Horacio Cartes, actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Desde el entorno de Cartes, por su parte, aseguran que Abdo Benítez es quien entregó al expresidente a los Estados Unidos, considerando las sanciones aplicadas por el país norteamericano contra HC.