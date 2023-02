Mario Abdo pide a los de su movimiento no aceptar “dinero sucio”

El mandatario Mario Abdo Benítez también pidió al candidato a diputado por Caazapá, Juan Maciel Merlo (ANR-Fuerza Republicana), no aceptar “dinero sucio.”

“En la mano de ustedes que se dé la renovación en las elecciones generales. Tenemos la oportunidad, en las manos de ustedes va estar que se produzca el grito de renovación, esperanza de renovación, que el amigo Juanchi (Juan Maciel Merlo) sea el diputado número 1, el más votado en Caazapá”, dijo Abdo Benítez, en el acto político oficialista.

Agregó: “Te pido de corazón que no agarres y no te hipoteques con dinero sucio de nadie, tu sueldo basta y sobra. No aceptes dinero de nadie y así representar dignamente a tu pueblo. El dinero va y viene”, aseguró.