“El verdadero proyecto de Santiago Peña es salvar a Cartes”, sostiene Efraín Alegre

“El proyecto real de Santiago Peña es salvarle al Patrón, es salvarle a Horacio Cartes”, afirmó el presidenciable Efraín Alegre.

“Lo de Cartes no se agotó con esta sanción económica, todavía hay más. Esto apenas está empezando. No es solo una expresión de la justicia americana, sino de la justicia internacional”, continuó en conversación con Sin Filtro, el podcast de ABC.

Alegre señaló que Cartes no solo no puede irse a Estados Unidos, sino que “él no puede ir a Clorinda porque sale de Paraguay y va a quedar preso”.

“La desesperación del proyecto Cartes-Peña es el control del poder, pero no como un proyecto político sino como una salvación personal de Cartes. Él necesita, cree que puede negociar desde el gobierno su salvación con los Estados Unidos, por sobre los intereses del Paraguay”, insistió.

“Si Peña y Cartes negocian Itaipú con Brasil, estarían entregando nuestros intereses en Itaipú a cambio de su libertad”, aseveró.

Nerviosismo cartista del Grupo Cartes

“Yo creo que están nerviosos ellos, el Grupo Cartes, los medios (de comunicación) del cartismo que yo digo que son del crimen organizado porque están financiados con el dinero sucio”, sentenció.

“Ellos saben que si yo llego a la presidencia, que el destino más seguro de Cartes es la justicia. Eso les vuelve locos”, aseveró.

Daña imagen del país

Alegre señaló que actualmente nuestro país está copado por “sicarios, narcos y corruptos”.

“Este no es el verdadero Paraguay. No somos un país de sicarios ni de narcos, eso es lo que nos está pasando. Hay sicarios, narcos y corruptos que se apoderaron de las instituciones y ellos son, en este momento, el rostro del Paraguay pero que no es el verdadero”, sostuvo.

“El rostro del verdadero Paraguay es el de la gente que trabaja, de la gente honesta, del empresario que lucha por sacar adelante su emprendimiento a pesar de las barreras que le pone el Estado”, continuó.

“El enemigo del Paraguay hoy es el dinero sucio, del crimen organizado, del narcotráfico. Ese es nuestro contrario. Ese dinero sucio, que hoy tiene Cartes, es el que controla las instituciones”, afirmó.

“Él (Cartes) compra fiscales, jueces. Los parlamentarios, en un 70%, reciben sobornos de Cartes”, aseveró el candidato.

Riesgo para el mercado con la narcopolítica

“La destrucción no se detiene solo en las instituciones, sino que ese dinero está poniendo en peligro nuestra economía, nuestro mercado. Estamos transitando hacia una economía narcodependiente”, sostuvo Alegre.

“El lavado de dinero es capaz de alterar la competencia de nuestro mercado”, aseveró.

“Esto afecta también al grado de inversión. Hoy las empresas internacionales consideran que invertir en Paraguay es un riesgo. Para que eso mejore, necesitamos que exista seguridad jurídica. Mientras le tengamos a Cartes o Peña, Paraguay les cierra las puertas a millones de dólares de inversión y miles de puestos de trabajo”, sostuvo.

Apertura a la unidad en la oposición

Alegre sostuvo que de su parte sigue existiendo apertura para una eventual unidad con otras candidaturas opositoras.

“No nos vamos a cansar de buscar el entendimiento amplio de todos los sectores, pero lo que sí puedo asegurar es que nadie puede decir que no está en la Concertación porque hay algún tipo de barreras o privilegios”, manifestó.

Promesa de transparencia

En otro momento, Alegre afirmó que, en caso de llegar al poder, no apañará a quien sea alcanzado por denuncias de posibles irregularidades dentro de su gobierno.

“Yo creo en el camino de la ley, no hay otro camino y tenemos que consolidar nuestro Poder Judicial, porque lo peor que puede pasar es que se lo utilice para perseguir a quienes no se sometan a la mafia”, dijo.

“Vamos a armar una política de transparencia sin precedente en Paraguay y vamos a hacer lo que hacen los países en serio: utilizar la tecnología. Acá no hay tecnología porque se busca mantener el sistema, nosotros lo vamos a cambiar con transparencia”, sostuvo.

“Cada cheque que sale del sector público tiene que estar en el celular del ciudadano. Los cheques que se pagaron en el día tienen que estar casi en tiempo real a disposición de la gente”, sentenció.