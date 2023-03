Diputados convierten en una contienda electoral el problema de enfermos de cáncer

La Cámara de Diputados dio media sanción la reprogramación presupuestaria del Ministerio de Salud de G. 95.373.590.807, a fin de redestinar fondos de otros programas de salud al Incan para atender el problema urgente de la falta de medicamentos oncológico, situación que arrastran pacientes y sus familiares desde principio de año, a consecuencia del recorte sufrido en el presupuesto 2023.

Pese a ser un tema tan delicado y sensible, el debate rondró principalmente en deslindar responsabiliades sobre la situación actual que afecta a los paciente, hacer “mea culpas” superficiales y intentar embanderarse al dar una “solución” a un problema del que los propios legisladores fueron parte.

No se puede dejar de mencionar que Honor Colorado, que se había “olvido” del problema durante el receso parlamentario y la primera sesión del año, ahora recordó la urgencia, coincidentemente cuando se planteó tratar el pedido de destitución contra el intendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez (ANR, HC), sumado a que el Senado ya había anunciado que mañana tratará el aumentar el presupuesto de Incan, obteniendo mayores recursos a través del impuesto al tabaco.

“Excelente los discursos a favor de la Concertación, de la ‘desconcertación’, del Partido Colorado, de todos... pero ese paciente está esperando una solución no de nosotros, no el dedo acusador: ¡No, Ejecutivo es el problema! No, ministro es el problema... el director de Incan (que dijo): No los legisladores son el problema, ellos tienen seguro vip. Ni se preocupó en mirar que hace 4 años el parlamento no tiene seguro médico y él es parte del problema también, porque no hace las licitaciones en tiempo y forma”, afirmó el diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), uno de los primeros en querer quedar bien públicamente.

Núñez también utilizó el caso para tratar de frenar el pedido de renuncia contra su correligionario Rodríguez, como si discutir el tema urgente de salud impidiera que también se definiera lo relacionado a la corrupción y a un presunto desvío de fondos públicos por G. 18.000 millones.

“Hablando de la necesidad, de la importancia y la preocupación por la salud, hoy no podemos dejar de decir ¿cuántos medicamentos se podría comprar con G. 18.000 millones? ¿Cuantas jeringas, cuántos antibióticos, paracetamol, suero, ere erea, lo que falta, y basta de defender a los corruptos”, dijo la diputada Esmérita Sánchez (PLRA), haciendo énfasis en que el monto que se estima desvió el intendente de San Pedro del Ycuamandyyú, mejor podía haber sido destinado a cubrir necesidades en salud.

El diputado Celso Kennedy (PLRA), que ya no es candidato a ningún cargo el siguiente periodo, fue uno de los que planteó la cuestión de una forma un poco más clara, mencionando básicamente lo que ahora muchos buscan con este proyecto es que los mismos que generaron el problema, ahora prometan una solución, que tampoco será tal, ya que implica sacar fondos del programa de otros sector de salud, para atender lo más urgente.

“Lo concreto es que terminadas las elecciones, con esto que se plantea aquí no soluciona el problema de fondo, sino que es simplemente sacar un problema de un grupo para darle a otros grupo y para seguir explotando al pueblo y que siga el calvario para la gente que necesita de servicios públicos”, acusó Kennedy,

La diputada Rocío Abed (ANR, HC), por su parte, sostuvo que “fuera de que estamos en campaña electoral, eso no significa que no tengamos que hacer nuestro trabajo y presentar las iniciativas incluso para subsanar errores de nuestro mismo signo político” y que “y si hubo un error del Ejecutivo y del ministerio, por la vía administrativa, tenemos que subsanar”.

Cuestionan ejecución

Independientemente a que efectivamente hubo un recorte en el presupuesto de este año de cerca de US$ 12 millones, los legisladores tampoco evitaron cuestionar la baja ejecución, ya que de los G. 122.399 millones que poseen, hasta ahora solo usaron 11%.

“No quiero que le jodan a la gente diciendo en esta campaña que por problemas presupuestarios no tienen remedios, sino que insisto, es por problema de administradores. Al 15 de marzo la ejecución presupuestaria es G. 24.000 millones de todo lo presupuestado disponible. Un 11% recien lo que se ejecutó y tres meses ya estamos en el tercer mes del año. Si suponemos que va a tener la misma eficiencia el resto del año, 44% nomás se va a ejecutar lo que ya tiene y mucho menos se va a ejecutar esto (que le vamos a dar)”, sostuvo Kennedy.