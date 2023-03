Rabona de diputados motivó aprobación sin estudio de un crédito de US$ 165 millones

La Cámara de Diputados sumó tres sesiones consecutivas sin quórum porque la mayoría de sus miembros no concurrieron a sus lugares de trabajo para participar de la reunión en el plenario. Varios siguen en campaña política en sus respectivos departamentos y otros asisten pero evitan dar el quórum de la sesión ordinaria para evitar así las críticas de los opositores hacia los “significativamente corruptos” declarados por el Gobierno de EE.UU.

Ayer, la sesión ordinaria y luego una extraordinaria no tuvieron quórum. En el tercer llamado recién se realizó la sesión extra pero no alcanzaron a tratar ninguno de los 21 puntos del orden del día.

Como primer punto del orden del día de hoy figuraba el tratamiento del proyecto de préstamos por un total de US$ 165 millones (puntualmente US$ 105 millones proveídos por el Banco Interamericano de Desarrollo y US$ 60 millones de Instituto de Crédito Oficial de España) para el “financiamiento del proyecto de agua potable y saneamiento para el Área Metropolitana de Asunción – cuenca Lambaré”.

Al tener la venia previa del Senado, el mismo tuvo sanción ficta hoy y pasa al Ejecutivo sin mayor estudio legislativo en Diputados. La oposición hace varias semanas venía postergando el tratamiento de créditos, atendiendo a que falta muy poco para las elecciones generales del 30 de abril, y existe un gran riesgo de que los fondos sean usados con fines electorales, así como también se pretendía cautela respecto al nivel de endeudamiento del país.

Hoy, tras dos convocatorias previas que no reunieron en quorum mínimo, a duras penas se logró iniciar en el tercer llamado la sesión de Diputados, que ni siquiera pasó de la etapa de oradores, ya que los colorados se retiraron en bloque cuando se planteó un proyecto de declaración para instar a la Fiscalía General del Estado a investigar quienes dieron la “orden superior” para que la Policía atropelle la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017. En ese incidente mataron al joven dirigente liberal, Rodrigo Quintana.

Otro hecho que motivó ayer la “huida” de los colorados, es el anuncio de un pedido de interpelación al viceministro de Transporte, Víctor Sánchez Chamorro por la insoportable reguladas de buses que sufre la ciudadanía a diario, especialmente los fines de semana y feriados. A eso se suma el mal estado de las unidades del transporte público.

La rabona en Diputados se intensifica aún más en esta última etapa de la campaña electoral, conste que la ciudadanía paga mensualmente a cada uno de los 80 diputados G. 32.774.840, de los cuales, pocos son los que acuden a todas la sesiones (que son presenciales) y participan de las comisiones (que permite la modalidad virtual).