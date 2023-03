Plantean interpelar a viceministro de Transporte y declarar “persona no grata” a líder transportista

La diputada Kattya Gonzalez (PEN), que se hará cargo de la presentación del pedido de interpelación contra el viceministro de Transporte, Víctor Chamorro, indició que esto se da luego de agotar etapas previas como son los pedidos de informes y de acceso a información pública, que según refieren, respondidos a medio o algunos datos incluso siguen ocultos.

“Hemos hecho una serie de pedidos de informes, el primero fue en el mes de septiembre, el segundo fue en noviembre, porque no contestó el viceministro de Transporte y ese fue el motivo por el cual fuimos gerenciando la interpelación”, comentó González.

“Todos conocemos un poco la problemática del sistema de transporte en nuestro país, las largas esperas (reguladas), los largos viajes, un servicio nocturno que no cumple con un mínimo de frecuencia, todos conocemos esa realidad, entonces, nuestro pedido de informes nace primero por la baja calidad del transporte público y también porque de la mano, hubo un disparo con lo que tiene que ver con el subsidio al transporte público”, acotó Raúl Benítez, candidato a diputado por Central de la AEN.

Varios candidatos de la AEN acompañaron este pedido, ya que los mismos fueron los que han solicitado los informes y se encontraron con un “ocultismo”.

Puntualmente requirieron datos sobre la cantidad y horarios de salida de buses, los horarios nocturnos y cantidad de pasajeros, entre otros, que con deberían ser de fácil acceso con el sistema de billetaje electrónico, pero que hasta ahora recibieron de manera incompleta.

Empresario recibieron casi lo mismo que presupuesto de Fiscalía

Uno de los puntos centrales en cuestionamientos es lo referente al millonario subsidio que reciben los empresarios del transporte, que no sería un cuestionamiento si al menos se ve reflejado en un buen servicio, algo que es de público conocimiento que no es así.

“En 2018, en este mismo gobierno se pagaron aproximadamente se pagaron US$ 8 millones completos y ya en 2022 se terminaron pagando US$ 35 millones, es decir, más de cuatro veces en concepto de subsidio (...), que va aumentando mes a mes, y el servicio en vez de mejorar, va empeorando”, indicó Benítez.

“La cantidad de subsidio que se ha entregado por parte del Estado Paraguayo a los empresarios, básicamente el gremio de Cetrapam (Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana) con el viceministro de Trasporte, están recibiendo la friolera suma de G. 805.797 millones, para que ustedes se hagan una idea, este es el presupuesto del Ministerio Público, es todo lo que ha recibido el empresario particular sin mejorar el servicio”, cuestionó por su parte la diputada González.

Ruiz Díaz, “persona no grata”

Viendo como parte responsable al gremio de empresarios, puntualmente de Cetrapam, la diputada González también propone la aprobación de un proyecto “que declara persona no grata y condena a la Cetrapam en la persona de su presidente, el sr. César Ruiz Díaz, por las operaciones sistemáticas del sector en perjuicio del servicio de calidad del transporte público”.

Ambas iniciativas se prevé tengan entrada mañana en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. En el caso de estas declaración, sí puede ser aprobada sobre tablas, si es que así se solicita y existe la mayoría.

Califican de “pilletaje” electrónico a ineficiente sistema de “control”

De “estafa” y “pilletaje” electrónico calificaron al sistema que actualmente rige, que únicamente sirvió para eliminar el uso de dinero en efectivo, pero que dejó de lado el otro aspecto fundamental, que era obtener datos precisos para transparentar precisamente todo lo referente a la composición del precio del pasaje, que tiene que ver no solo con el precio del diésel, sino con la cantidad de pasajeros, las frecuencias, etc.

“El pilletaje electrónico es una gran estafa. Ustedes saben que hay una licitación de más de US$ 4 para realizar un centro de monitoreo, de todo lo que hace a la frecuencia, los itinerarios, los buses en calle, los horarios, etc, que hasta hoy no fue implementado. Esto ya tiene más de 4 años y el viceministro no ha dado cuentas acerca del motivo por el cual no se implementa este centro del monitoreo del billetaje electrónico”, refirió la diputada encuentrista.