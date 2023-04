Hurreros vs. “guapitos”: ¿a cuál Santi deben creerle los jóvenes?

Intentando captar votos de los electores jóvenes, que son mayoría y decisivos en el padrón nacional, el presidenciable colorado Santiago Peña emitió un discurso con sus propuestas en redes, que hubiese sido muy emotivo si no fuera porque o miente con eso, o bien mintió a los funcionarios de Itaipú, al decir que en gobiernos colorados se prioriza a los hurreros antes que a los profesionales con títulos.

Peña repitió el mismo discurso de cada elección, afirmando que nuestro país tiene una enorme oportunidad de crecimiento gracias al bono demográfico, pero siempre que se den oportunidades para los jóvenes.

“¿Pero qué tenemos que darles a los jóvenes para que crezcan y que nuestro país también lo haga? Tenemos que darles lo que ellos quieran. Si quieren estudiar, tenemos que garantizar el acceso a la educación de calidad”, afirmó Peña en su video, en el cual claramente se lo ve leyendo algún texto fuera de cámara.

Los jóvenes tienen derecho a dudar de esta promesa, dado que se limitó a ofrecer “educación de calidad”, ya que de llegar al poder y cumplirla, posiblemente de nada le servirá la formación si no se está afiliado al Partido Colorado, según había dicho el propio Peña.

“Hay muchos correligionarios que creen que los cargos que tienen son porque son ‘guapitos’, que tienen la pared llena de títulos, está lleno de gente con títulos, pero los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado y esto es lo que vamos a votar el 30 de abril”, había dicho Peña ante funcionarios de Itaipú en Alto Paraná.

Para que no quepan dudas, en esa ocasión, Peña puso como ejemplo a su excontrincante en las internas y actual consejero de Itaipú, Arnoldo Wiens (ANR, oficialista), que cobra G. 82.589.205 al mes más otros beneficios y se pasa haciendo campaña por la ANR.

En su video de promesa de campaña, Peña acotó que supuestamente apoyarán a los jóvenes y “si quieren emprender, darles financiamiento y apoyar sus ideas, y si quieren trabajar, debemos darles capacitación y oportunidades para que encuentren mejores empleos”.

“Aquellos que no lleguen a un cargo electivo el 15 de agosto, en mi gobierno tienen un lugar asegurado, porque quien trabaja por la Lista 1 tiene un lugar asegurado en el próximo gobierno colorado”, había afirmado Peña en un discurso en San Lorenzo.

De vuelta, el presidenciable dio un mensaje contradictorio, ratificando que lo que importa -según él- no son los méritos académicos, de formación, la integridad y otros valores, sino simplemente prevalece el ser colorado, algo que, por cierto, él no era antes de octubre de 2016, cuando Horacio Cartes le amenazó con echarle del cargo de ministro de Hacienda si no se ponía la pañoleta colorada.

De hecho, la contradicción no pasó desapercibida para la mayoría, que respondió el posteo justamente recordándole estos antecedentes.