Empresa brasileña desconoce provisión de equipos para molienda de Petropar

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Pedro Román, señaló el miércoles último que las piezas para el nuevo tren de molienda de la planta de la empresa estatal en Mauricio José Troche estaban ya siendo fabricadas por las cuatro industrias que figuran en el contrato con Estructura Ingeniería SA (EISA), cuyo representante es Alberto Palumbo. “Los pedidos se realizaron, se pagaron y se están fabricando. Se estima que van a estar llegando de Brasil entre octubre y noviembre esas piezas que luego deben ser ensambladas”, afirmó a ABC el titular del ente estatal.

Aseguró que se trataba de los mismos fabricantes citados en el contrato inicial. “Se están desarrollando. Nosotros enviamos un equipo de gente hace 15 días aproximadamente; se fueron a corroborar que las piezas se están fabricando y está dentro del cronograma de entrega. Son cuatro empresas no tengo el detalle de las empresas, pero se están fabricando. Las piezas que se están fabricando en Brasil se encuentran en un 50%”, añadió.

Lea más: Petropar adjudica tren de molienda a la oferta más cara, 12% por encima del precio de referencia

Lo llamativo es que el gerente comercial de una de las industrias brasileñas que figura en el acuerdo de Petropar con EISA no está trabajando en la fabricación de pieza alguna para el nuevo molino de la petrolera estatal. Esto debido a que no recibió pedido formal, ni mucho menos anticipo, para comenzar con los trabajos, señaló Silvio Silas, gerente comercial de Turbimaq-Brasil en comunicación con nuestro diario.

El directivo relató que inicialmente -a finales del año 2019- tuvieron el contacto de EISA para la provisión de turbina, reductor generador y otras piezas para la nueva fábrica de Petropar. Dijo que entonces hubo un compromiso verbal de compra, por lo que empezaron a realizar los diseños. Sin embargo, como pasaron los meses y no recibían el pedido formal ni el anticipo tuvieron que suspender el avance.

El gerente comercial comentó que los primeros días de noviembre del año pasado una comitiva de funcionarios de Petropar visitó la fábrica de su empresa para conocer el avance de fabricación de piezas. Dijo que entonces también le comentó a los enviados de la petrolera estatal que estaban a la espera del anticipo y el pedido formal para continuar. Sin embargo, a partir de ese momento ya no hubo comunicación con EISA ni Petropar, declaró.

Lea más: Alcoholera de Troche: nulo avance del tren de molienda pese a millonario anticipo

“A nosotros no nos comunicaron, no nos buscaron. No tengo ningún documento. Hasta el momento no manifestaron ninguna forma de pago o permiso u autorización para que yo pueda terminar la turbina, para seguir con la secuencia de fabricación”, declaró.

Más de G. 29.007 millones por ese ítem

El contrato firmado el 9 de diciembre de 2021 por Petropar con EISA fue por más de G. 195.299 millones, alrededor de US$ 26 millones según la cotización actual. El ítem 16 correspondiente al turbogenerador, la provisión de la turbina y reductor generador fabricado por Turbimaq (Brasil) fue cotizado en G. 21.888 millones, casi US$ 3 millones.

EISA ya recibió por este contrato dos pagos por G. 41.815 millones, casi 6 millones de dólares. El primer desembolso de G. 39.059 millones se realizó el 25 de febrero de 2022, mientras el otro por G. 2.755 millones se depositó el 30 de agosto de 2022, según los datos publicados en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El último plazo de culminación de los trabajos era el 17 de febrero de 2023. Sin embargo, la instalación del nuevo tren de molienda de Petropar está en etapa de obras civiles, cuya conclusión se dará en unos dos meses, señaló el miércoles último el presidente del ente estatal, Pedro Román.

Román indicó que para diciembre de este año se espera completar la fábrica nueva. “Vamos estar probando ya la fábrica con la partida de caña que termina en el mes de diciembre la zafra y dejar ya a punto como para arrancar en la zafra siguiente” expresó.

Añadió que para la próxima zafra se seguirá utilizando el molino viejo de la planta ubicada en Mauricio José Troche.

Hubo pedido

Nuestro diario había publicado el 26 de febrero pasado que precisamente EISA había presentado el 6 de diciembre de 2022 a Petropar un pedido de cambios de marcas del turbogenerador y puente grúa, dos meses antes del cumplimiento del plazo del contrato. En esa misma solicitud, EISA presentó la subcontratación de la empresa Ocho SA, representada por Juan Carlos Pettengill.

Para esa nota habíamos contactado con Alberto Palumbo, de EISA, quien solo atinó a decir: “No quiero opinar... Nada se cambió, todo sigue igual. Estamos trabajando”.