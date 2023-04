Video: Indignadas por abandono de sus líderes, mujeres coloradas se alejan de Peña

Apolonia González, vocera de la Red de mujeres coloradas de Central, expresó su indignación por el abandono de los líderes del Partido Colorado en uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Contó que ha trabajado siempre con la diputada Del Pilar Medina, sin embargo, cuando su hija enfermó y falleció, la legisladora ni siquiera se acercó a ella y su familia para brindarle apoyo.

“Vos necesitás ese apoyo de tu líder, que te diga acá estoy. No hace falta que te lleve plata. Sino un abrazo cuando estás mal”, increpó a los referentes del Partido Colorado.

Cuestionó a la gente por quienes trabajaron dentro de la Asociación Nacional Republicana, reclamando que una vez que estuvieron en el poder, le dieron la espalda.

“No es mi color lo que no me sirvió, es la gente por quien trabajamos y que alzamos, y nos dieron la espalda cuando se subieron. Estamos cansados y al hablar con mi gente, me dijeron que tenemos que buscar el cambio”, aseveró.

Evidente división en la ANR

Esta postura pública de la Red de Mujeres Coloradas del Departamento Central pone en evidencia, una vez más, la división existente dentro de las filas del Partido Colorado.

Esto, considerando los constantes cruces que se siguen dando entre el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez y el candidato a Presidente por la ANR, Santiago Peña.

Incluso, el mandatario dijo en un acto político en Nueva Germania, que cuentan con un candidato de Asunción que no es muy lindo, pero más feo sería no tenerlo, por lo que hay que cerrar los ojos y votar a la lista uno. Lo que da a entender que se trataría de Santiago Peña.

Por otro lado, Mario Abdo Benítez dijo sentirse aludido cuando el presidenciable de la ANR afirmó que se llega a los cargos públicos gracias al Partido Colorado. Ante las declaraciones de Peña, el presidente de la República respondió cuestionando la autoridad del aspirante a la presidencia.

”Horacio Cartes, la primera vez que votó se votó a sí mismo, entonces ¿qué autoridad pueden tener ellos de criticar? Santiago Peña estuvo afiliado al PLRA, entonces ¿qué autoridad pueden tener ellos de criticar mi coloradismo? Es ridículo”, señaló el presidente, Abdo Benítez.