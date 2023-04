Otra pifiada de Santiago Peña: “Confunde” a Derlis Osorio con Erico Galeano, a quien denunció en la Fiscalía

En la seccional colorada N° 1 de Capiatá se llevó a cabo anoche un acto colorado organizado por el senador Derlis Osorio, con presencia de su equipo, el cual la integran el candidato a gobernador de Central, Luis Fernando González (ANR) y el postulante a diputado Néstor Castellano. También asistieron el candidato a presidente Santiago Peña y a vicepresidente Pedro Alliana; el consejero de Itaipú, Arnoldo Wiens, y el director general paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, entre otros.

El gran ausente, el diputado cartista y candidato a senador Erico Galeano, quien es oriundo de Capiatá, y señalado benefactor de dicha localidad. Fue presidente del deportivo Capiatá y dueño de varias empresas, entre estaciones de servicio y tabacaleras.

Lea más: “A Ultranza Py”: Osorio amplió denuncia contra Erico Galeano por vínculos con Sebastián Marset

En un un momento de su discurso, el candidato cartista presidencial Santiago Peña hablaba de unidad colorada para las elecciones generales del 30 de abril. En ese momento, confundió al senador Derlis Osorio con el diputado y candidato a senador Erico Galeano (ANR, HC), quien fue denunciado por el legislador oficialista ante la Fiscalía por sus vínculos con Sebastián Marset, investigado en el operativo “A Ultranza Py”. La “confusión” de Santiago Peña causó sorpresa y risas entre los adherentes colorados.

Visiblemente descolocado por su pifiada, Peña incurrió en otra “confusión” de los nombres de otros candidatos colorados, como los postulantes para la Junta de Departamental por la ANR.

La equivocación de Peña de por sí es llamativa, a sabiendas de la rivalidad política entre Osorio (oficialista) y Galeano (cartista) que por lejos no fue subsanado por el supuesto “abrazo republicano” tras las internas de diciembre pasado.

Lea más: Erico Galeano también le pidió plata a otros abdistas, dice senador Osorio

Osorio ratificó denuncia ante la Fiscalía

El 14 de abril pasado, el senador Derlis Osorio (ANR, FR) amplió su denuncia en contra del diputado Erico Galeano (ANR, HC) por sus vínculos con Sebastián Marset, investigado en el operativo “A Ultranza Py” y para quien Galeano había solicitado, mediante terceros, un préstamo de US$ 500.000 para auxiliarlo.

Según Osorio, le pidieron gestionar un préstamo para ayudar a Marset en diciembre de 2021, antes que estallara el operativo a Ultranza Py. El legislador denunció el caso en junio de 2022 ante la ex fiscal general del Estado Sandra Quiñónez, quien congeló el caso.

Lea más: Santi Peña desprecia los títulos académicos y dice que a los cargos se llega gracias al Partido Colorado

El 17 de marzo último, reiteró su denuncia ante el nuevo fiscal general, Emiliano Rolón –quien asumió el 9 de marzo–, y ayer amplió su acusación contra el diputado cartista y candidato a senador Erico Galeano. Fue durante su primera declaración testifical ante el fiscal Juan Manuel Ledesma, de Delitos Económicos.

El senador Osorio dijo que relató los hechos que ya había denunciado, que se inició cuando recibió la visita de Ezequiel Ramírez Barreto para plantearle la necesidad de conseguirle un préstamo de US$ 500.000 al diputado Galeano, porque el mismo debía enviarle esa suma de dinero a un jugador del deportivo Capiatá, el uruguayo Marset. Recordó que el propio Galeano habría pedido la misma suma a la diputada Jazmín Narváez (ANR, FR), incluso planteándole que el presidente Mario Abdo Benítez le preste el dinero.

Lea más: Derlis Osorio se ratificó en denuncia contra Erico Galeano y sus nexos con “A Ultranza Py”

Osorio señaló que todo eso sucedió a fines de 2021, meses antes de que estallara el operativo A Ultranza Py, por lo que asegura que desconocían que Marset era investigado. El senador señaló que está en conocimiento de que Ramírez, operador y candidato del equipo de Galeano, niega los hechos.

El senador oficialista aseguró que no tiene testigos, pero todo coincide con el testimonio de la diputada Narváez. Agregó que, en ese entonces, Ramírez estaba al tanto de que él no dispondría de esa cantidad de dinero, por lo que el pedido iba dirigido hacia hacer las gestiones ante las autoridades del movimiento, y en particular al vicepresidente Hugo Velázquez, entonces precandidato a la presidencia de la República.

En esta ampliación comentó que eso le fue comunicado al vicepresidente y que este le señaló que eso era imposible de realizar. Indicó que no fue informado si sería convocado a declarar. Osorio reiteró su denuncia tras el cambio del panorama en el Ministerio Público, con la salida de Quiñónez y la llegada de Rolón.

Lea más: Otra pifiada de Santiago Peña: pidió trabajar por la “Lista 2