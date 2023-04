Santiago Peña llama “comandante en jefe” a Horacio Cartes

“Vamos a ganar el 30 de abril de la mano del comandante en jefe de la fuerza republicana del Partido Colorado para el beneficio de todas las mujeres del Paraguay. El 30 de abril saldremos a conquistar la mayor victoria de la historia del Paraguay para el beneficio de todas las paraguayas y diremos una vez más que el Partido Colorado cuidará a la familia paraguaya”. Así el candidato a presidente de la República Santiago Peña (ANR) aludió al exmandatario y titular de la ANR, Horacio Cartes (HC), anteanoche en un acto de cierre de campaña de mujeres coloradas, en la Junta de Gobierno, con miras a las Elecciones Paraguay 2023.

Cartes, después de mucho tiempo, reapareció en un mitin proselitista de la ANR. En las últimas semanas solo aparecía públicamente recibiendo a dirigentes en la sede de la Junta, pero no asistía a los actos colorados fuera del recinto partidario. Este hecho es insólito, teniendo como referencia las últimas elecciones municipales y generales.

Horacio Cartes se borró de los actos públicos fuera de la Junta de Gobierno desde la sanción financiera impuesta el 26 de enero último por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense. El exmandatario fue declarado previamente “significativamente corrupto” por EE.UU.

Lea más: Cartistas prefirieron reunirse con Cartes antes que atender clamor de pacientes con cáncer

Las graves sanciones financieras contra Cartes y también contra el vicepresidente Hugo Velázquez (Fuerza Republicana) fueron por su participación en esquemas de corrupción en Paraguay.

La sanción impide que ambos hagan negocios con estadounidenses y extranjeros residentes, empresas y bancos. EE.UU. además los vinculó con la organización terrorista Hezbolá.

Lea más: Santiago Peña admite el temor de que la ANR vaya a la llanura

Elecciones 2023: Horacio Cartes habla de “unidad”

“Agradecer a todas las correligionarias y correligionarios que hicieron posible esta unidad y a los que no lo hicieron procurar conquistar por el camino. No más odio ni más rencores, no nos llevan a ningún buen destino. Hasta cuando vino el arzobispo de Asunción, vino acá al Partido Colorado, desde el atril de la ANR dijo que venía del Santo Padre y traía los ruegos de cuidar la vida y la familia” (sic), expresó el exmandatario.

Cartes habló de la unidad. Sin embargo, el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez no aparecen en los actos ni se dieron el “abrazo republicano” con HC.

Lea más: Santiago Peña: Amplio repudio al cartista por prometer “zoquetes”