Suministro de ANDE confirma que el consejero Gustavo Arias es dueño de casa de verano

“No, esa no es mi casa, yo lo que tengo son terrenos que estoy pagando (...) Yo no tengo casa propia”, decía el jueves último el representante de los trabajadores aportantes ante el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Gustavo Ramón Arias, ante la consulta sobre la ostentosa casa de verano construida en el límite de Valle Pucú con Yukury, (distrito de Areguá). Incluso, apuntó al médico Pablo Irazusta como el supuesto dueño de la lujosa vivienda, quién solo se la prestaba para sus acontecimientos sociales.

Sin embargo, el Número de Identificación del Suministro (NIS) de la Administración Nacional de electricidad (Ande) detalla que el medidor instalado en la propiedad tiene como titular a Gustavo Ramón Arias. Eso significa que el actual consejero y exsecretario del Sindicato de Enfermería del IPS estaría ocultando el inmueble. En ese afán embarró a un profesional médico, quien fungía de su asesor en la previsional.

“Lo que yo tengo son deudas”, dice Pablo Irazusta

El doctor Pablo Irazusta, al enterarse de que el consejero Gustavo Ramón Arias lo señaló como el dueño de la casa de verano decidió hablar y desmentir esa versión. Puntualizó que no tiene un solo inmueble a su nombre en nuestro país.

“Soy amigo de Gustavo (Arias) no lo voy a negar. Estuve 10 años de guardia con él en el Hospital Distrital de Areguá, haciendo interminables horas de guardia. Me llevó como su asesor médico en el Consejo del IPS (...) Lo único que quiero aclarar que esa propiedad no es mía” (sic), expresó.

“Yo no tengo ninguna propiedad a mi nombre en el Paraguay (...) Tengo una modesta casa en Argentina, específicamente en Clorinda, para la cual hice préstamos (...) O sea, lo que yo tengo son deudas” (sic), añadió el médico bastante afligido porque el consejero del IPS lo mencionó sin pudor alguno.

Gustavo Ramón Arias llegó al Consejo de Administración del IPS el 27 de agosto de 2019. Fue luego de un acuerdo entre la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y el Sindicato de Enfermería del IPS (Senips), con el respaldo del presidente Mario Abdo Benítez.

Asumió en reemplazo de Juan Torales, por muchos años representante de los trabajadores aportantes de la previsional.

Quisimos conocer nuevamente ayer la versión del consejero Gustavo Arias, pero no respondió los mensajes enviados vía WhatsApp.

Analizan declaraciones juradas de exsindicalista

El director general de Control de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de la Contraloría General de la República (CGR), Armindo Torres, confirmó ayer a ABC Cardinal que la declaración jurada de Gustavo Ramón Arias está entre las que se encuentran analizando. Mencionó que los resultados estarán disponibles para la primera quincena de mayo.

“Estamos realizando el examen de correspondencia de todos los consejeros de IPS a pedido del Congreso Nacional. Iniciamos pedidos de informes y esa persona está en proceso. Nos están llegando informaciones y se están cotejando; en los próximos días vamos a tener ya un análisis concluido”, señaló.

La lujosa casa de verano, atribuida al representante de los trabajadores ante el Consejo del IPS, se construyó -según los lugareños- en plena pandemia del covid-19, mientras toda la población resistía a la dura crisis económica.