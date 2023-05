“El Guairá ya no necesita peleas, necesita paz”, dice Sosa

Con una amplia diferencia el Partido Colorado nuevamente se impuso en el departamento del Guairá en estas incidentadas Elecciones Generales Paraguay 2023 con el candidato César Luis Sosa Fariña, quien se impuso con una amplia diferencia contra su principal adversario de la Concertación Nacional, Luis Fernando Silva (PLRA). La celebración se realizó frente a la Gobernación donde agradeció a los miles de guaireños que depositaron su confianza en su persona.

“El Guairá ya no necesita peleas, necesita paz, estabilidad y oportunidad queridos amigos. Les pido hoy a mis compañeros de la Junta Departamental que fueron electos, queremos trabajar con todos, también a los dos diputados electos, queremos traer progreso y paz al departamento, no queremos más peleas entre autoridades queridos amigos”, sostuvo.

El nuevo Gobernador hizo alusión a la crisis jurídico-política suscitadas en las ultimas dos administraciones, con los exjefes departamentales, Rodolfo Friedmann y Juan Carlos Vera Báez, respectivamente.

En la ocasión, también agradeció a los lideres y dirigentes del Movimiento Fuerza Republicana en el Guairá, el Senador Rodolfo Friedmann y el Diputado Ever Noguera, respectivamente, por la “madurez política” y acompañar su figura.

“Muchas gracias por entender que el Partido Colorado está primero que las diferencias personales que podamos tener. Ustedes me hicieron no solamente Gobernador, también me hicieron el Gobernador más joven y más votado del Paraguay”, resaltó Sosa.

El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), arroja como ganador de las Elecciones Generales Paraguay 2023 en el departamento del Guairá a César Sosa por una amplia mayoría de 64.521 votos y 62% de participación contra su principal adversario por la Concertación, el actual concejal municipal de Villarrica, Luis Silva, quien alzó 25.927 votos con 25% de participación, en la totalidad de 416 mesas procesadas.

En los 18 distritos del departamento de Guairá se instalaron 416 mesas en 58 locales de votación con un total de 160.152 electores habilitados para votar, el cual tuvo un porcentaje de participación del 64%.

También llamó la atención la gran cantidad de votos en blanco, 3.581 y otras 486 que fueron anuladas.

