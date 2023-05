Fernández Valdovinos “hace oficina” en BCP

“Con la experiencia que tienen otra gente nos mandan para temas particulares pero no estoy permanentemente ahí en el Banco Central del Paraguay (BCP)”, dijo el economista, reconociendo que la instalaciones son utilizadas para algunas reuniones de asesores del próximo gobierno.

“No es una reunión de transición con el Banco Central. Yo no hablé todavía con José Cantero ni con ninguno de los miembros del directorio. El hecho de que estemos ahí, tomando prestado un espacio físico no implica que el tema que se discuta sea política monetaria” ya que “una cuestión es el lugar donde se hacer la reunión”, acotó en conversación con ABC 730 AM.