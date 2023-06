Sancionan crédito de US$ 30 millones con “alerta roja” por deuda

Si bien la aprobación de este crédito de US$ 30 millones no fue cuestionada, más bien fue puesta como un ejemplo de modelo de endeudamiento –ya que se prevé que los beneficiarios devuelvan el dinero además de lograr desarrollo de como productores, siendo beneficiados con tasas de interés bajas– desde la Comisión de Cuentas y Control dijeron que el nivel de endeudamiento amerita un “alerta roja” de cara a futuros compromisos.

“Estamos llegando a un techo con relación la deuda externa –principalmente–, ya que solamente en el Gobierno de Mario Abdo estamos hablando de US$ 5.922 millones de préstamos, pero el total es lo que nos tiene que llamar la atención y a una reflexión en cuanto a la maniobrabilidad de nuevos préstamos”, afirmó el presidente de la comisión, Édgar Acosta (PLRA).

Diputado pide alerta al nuevo gobierno sobre alto nivel de endeudamiento

El diputado remarcó en cuanto a la deuda total del país, que hasta enero era de US$ 15.200 millones, por lo que pidió al nuevo gobierno y a los próximos legisladores considerar juiciosamente cada préstamo desde ahora.

“Más que nunca mirar, estamos hablando de casi el 34% del Producto Interno Bruto (PIB) en deuda y es el momento de tener una alerta... una luz roja y decir cada préstamo que se va a otorgar, suscribir o negociar (si) es necesario para el Paraguay”, sostuvo.

Finalmente, mencionó que también, además de la deuda acumulada, hay más de US$ 1.800 millones que podrían sumarse.

“Hay un contrato de préstamo para aprobación legislativa de US$ 897 millones, eso lo que ya está con un trámite legislativo; estamos con contrato de préstamos suscriptos de US$ 555 millones y estamos con contratos de préstamos que se están negociando de US$ 390 millones, o sea, eso lo que tiene que pasar por el Parlamento”, apuntó.