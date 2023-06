Seccionaleros de Puerto Antequera rechazan denuncia contra Gerardo Soria

En el comunicado también dan su total respaldo a Gerardo Soria, pues aseguran que nunca instó a nadie a trabajar contra el Partido Colorado, sino que más bien en todo momento trabajó y apostó por el coloradismo.

Recordemos que el pasado 25 de mayo, el Tribunal de Conducta de la ANR inició un juicio que busca la expulsión del partido del presidente de seccional de Antequera, Gerardo Soria (FR), férreo crítico a la gestión del actual titular colorado, Horacio Cartes. El argumento del órgano es la supuesta traición y violación del Código de Ética. El abogado Marcos Aurelio Estigarribia es el denunciante. Estigarribia fue abogado de la prófuga Dalia López, quien se encuentra burlando la justicia y tiene código rojo de Interpol.

Los seccionaleros reivindican los principios republicanos, pues afirman que “mantendrán firme e inviolable la libertad del sufragio, de la palabra, de la prensa, de la reunión como condiciones esenciales para garantizar el ejercicio tranquilo derecho políticos en esfera de la ley y el orden”.

Instan también al Tribunal de Conducta a que no actué como garrote político contra los correligionarios que de una u otra forma no comulguen con las autoridades partidarias o los gobernantes de turno, teniendo en cuenta que el partido es “una asociación de hombres libres” que no nació obedeciendo principios pasajeros y personales.

