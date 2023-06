Senado enviará delegación a la cárcel para notificar a Mbururú de su juramento

El senador Óscar “Cachito” Salomón habló sobre la situación del senador electo Rafael Esquivel, alias Mbururú, y la posibilidad de su juramento el próximo 30 de junio, en caso de que logre presentarse, y aseguró que el día de mañana el Secretario Parlamentario estaría visitando personalmente al legislador electo para notificarle personalmente de la convocatoria.

Salomón señaló que el juramento se realizará de manera individual, y no de manera colectiva como suele realizarse, por lo que de no estar presente en el momento, Mbururú no podrá jurar como senador.

Consultado sobre si en ese caso deberá correrse la lista o cuál será la salida, el presidente del Senado señaló que esa decisión le corresponderá al próximo Senado.

NOTICIA EN DESARROLLO.