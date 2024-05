A Ultranza: dinero narco fue usado para comprar casa a Erico Galeano

La acusación presentada por el fiscal de Narcotráfico Deny Yoon Pak, el domingo pasado contra el presunto capo narcotraficante Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, en el caso A Ultranza Py, expone que el procesado tenía registradas en total 157 propiedades, a su nombre, a nombre de sus familiares y testaferros y también, al de las distintas empresas ligadas a él.

De hecho uno de esos inmuebles, que en el documento es el número 84, es precisamente una lujosa casa ubicada en el barrio cerrado del complejo habitacional “Acqua Village” de la ciudad de Altos, que fue adquirida por el entonces diputado y hoy senador colorado Erico Galeano Segovia, el 8 de febrero de 2013, por valor de US$ 210.599.

Erico había hecho una entrega inicial por la suma de US$ 10.529,97 y el saldo de US$ 200.070,00, lo pagó en 18 cuotas de US$ 11.115,00, que fueron canceladas el 22 de febrero de 2014, según consta en la imputación N° 12 del fiscal Silvio Corbeta.

Posteriormente, el ostentoso edificio, identificado con la cuenta corriente catastral N° 19-565-1/00-378 y Matrícula n° 380/HOR/D02, inmueble, fue objeto de una transacción de compra-venta llevada el 14 de octubre de 2020, entre Erico Galeano y Miguel Ángel Insfrán Galeano, pero este último, a través de su testaferro Hugo Manuel González Ramos, quien está imputado y en estado de rebeldía en la causa de A Ultranza, según la acusación fiscal.

Insfrán abonó la suma de US$ 1.000.000 en el acto por el lujoso inmueble de Altos. Sin embargo, la cesión de derechos se llevó a cabo, a pedido de Erico Galeano, recién el 9 de noviembre de 2021, por medio de la escribana pública Olga Graciela Peralta Santa Cruz.

Es preciso señalar que el negocio con el inmueble, entre Erico Galeano y Miguel Ángel Insfrán tuvo lugar en 2020 cuando la estructura criminal, supuestamente, liderada por Insfrán y Marset, presuntamente obtenía ganancias ilícitas..

Más adelante, ya en pleno desarrollo del operativo A Ultranza, es que esa lujosa propiedad fue allanada el 26 de febrero de 2022 por una comitiva del Ministerio Público y de la Senad, para confirmar las sospechas que manejaban.

Fecha límite de Fiscalía en caso Erico Galeano

Mañana viernes 24 de mayo se cumple el plazo fijado a la Fiscalía para presentar su requerimiento conclusivo en la causa penal abierta a Erico Galeano, por los hechos de lavado de activos y asociación criminal. El fiscal Silvio Corbeta sigue recusado y quien presentaría el escrito de conclusión sería la fiscala Natalia Fúster.

Juan Carlos Ozorio y otro diputado figuran en conversaciones

En la acusación fiscal se expone cómo Miguel Insfrán, en una comunicación del 5 de marzo de 2021, por Sky Ecc, se refirió al entonces diputado colorado Juan Carlos Ozorio, como “amigo”.

Insfrán, con usuario “X6UBLV”, señaló que “el diputado es súper amigo de tu tocayo había sido”, en un chat que al parecer tenía con otro legislador, lo que se deduce a partir de como o termina la conversación: “Bueno dipu nuestro amigo”.

El clan Insfrán con ayuda de Ozorio introdujo G. 24.000 millones en la cooperativa San Cristóbal y compró un helicóptero a nombre del diputado.

“Rico” en protección y datos de alerta de autoridades

Según datos de la acusación fiscal, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, escapó de Paraguay en 2021, antes de que estalle el operativo A Ultranza Py. Esto, gracias a los “protectores” de Aduana, Senad, la Fiscalía y otros entes, a quienes pagaba, que le filtraron que había una investigación en su contra y la inminente realización de allanamientos.

Entre los mensajes, del 1 de setiembre al 30 de diciembre de 2020, extraídos de los servidores de la aplicación “Sky Ecc” y que están agregados en el documento acusatorio, se observa cómo Miguel Insfrán de manera explícita se jactaba de pagar sumas de dinero a funcionarios del Ministerio Público, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de órganos de control de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para mantenerlo informado de las investigaciones que surjan sobre él o sus empresas.

Según datos de la acusación, los mensajes explícitos de Insfrán, que se identificaba con el usuario «9QTQT1» eran dirigidos a un tal “Judío”, con usuario «ICSA11». De este último, se presume sería el empresario Mauricio Daniel Schuartzman Parnes, asesinado por sicarios frente a su casa del barrio Jara de Asunción, el 12 de setiembre de 2021.

En algunos mensajes Insfrán le dice al “Judío” que de Europa llegó una alerta sobre la empresa “Artis SRL”, propiedad del acusado Luis fernando Sebriano González, que era asesorado por Schuartzman. Añade que ese dato le pasó un contacto de adentro de la Fiscalía, donde él paga, y donde estaba el informe.

En otros mensajes, Insfrán “refirió que se dedica a la actividad del tráfico de drogas hace 15 años y en tal sentido mantuvo vínculos con agentes del órgano de seguridad, de distintas instituciones, cuanto menos de 5 dependencias, a quienes les pagaba”, según se señala en la acusación.

En otro mensaje Tío Rico aseguró que en forma paralela estaba averiguando con su contacto de la Dirección de Inteligencia Técnica (DIT), de la que dependía hasta el 2021 la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Senad. Cabe señalar que el lazo entre la DIT y la SIU se quebró al descubrirse que la primera, cuyo jefe entonces era el agente Mauro Ruíz Díaz, filtraba datos al grupo de Sebastián Marset e Insfrán.