Intendentables entregan declaración incompleta

La ley exige una “descripción detallada de recursos monetarios y no monetarios disponibles al inicio de la campaña electoral, realizado por el candidato en forma particular, destinados a solventar los gastos electorales”, sin embargo, esto no se cumple a cabalidad, pues algunos candidatos incluso declaran que no destinarán un solo guaraní, algo impensado en proselitismo.

Lea más: Intendentables presentan austeras declaraciones de gastos de campaña

En ese contexto, los candidatos a intendentes del distrito de Cambyretá; Lurdes Altamirano (ANR) declaró G. 5.000.000 provenientes de sus ahorros, no tendrá movilidad para hacer proselitismo y financiamiento externo, Néstor Valenzuela (ANR) dispone de G. 30.000.000 de sus ahorros y un vehículo para traslado, Ever Bareiro (ANR) no tendrá gastos de campaña, según su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

En tanto que, Juan Cabello (ANR), también intendentable de Cambyretá declaró G. 10.000.000 de sus ahorros y no dispondrá de movilidad; Gabriel Paniagua (PLRA) destinará G. 10.000.000 de sus honorarios y tendrá cuatro vehículos de sus familiares a disposición; y María Runque (PLRA) declaró que usará G. 20.000.000 de sus ahorros y tendrá 9 vehículos de terceros disponibles.

Por otro lado, en José Leandro Oviedo el intendentable; Derlis Amarilla (ANR) dijo que no tendrá gastos de campaña, e Isidro Morán (PLRA) destinará G. 150.0000.000 de sus ahorros en proselitismo, no tendrá movilidad ni financista.

Lea más: Sancionan ley que elimina plazos para la propaganda electoral y da vía libre a polución visual

Los intendentables de Sapucái; Juan Monges, (ANR), hijo del senador Juan Dario Monges declaró G. 15.000.00 de sus ahorros y no tendrá movilidad; Danilo Cuevas (ANR), hijo de diputado Miguel Cuevas, tendrá disponible G. 15.000.000 de sus ahorros y no declaró movilidad o financiamiento externo; y por último Ramón Martínez (PPQ) no declaró gastos.

En el distrito de Ybycuí; el intendentable; Julio Ortíz (ANR) declaró G. 15.000.000 de sus ahorros y no tendrá movilidad; Cristina Servín (ANR) declaró G. 10.000.000 proveniente de su salario y usará su camioneta para hacer proselitismo y Andrés Rolón (ANR) dijo que tienen G. 25.000.000 de sus ahorros y no tendrá movilidad; Walter Genes (PLRA) no presentó el documento ante la Justicia Electoral

En Santa Rita Sidinei Heinemann (ANR) declaró G. 50.000.000 de sus honorarios y dos vehículos; Francisco Torres (ANR) declaró G. 35.000.000 de sus ahorros y no reportó movilidad, Woltgang Urtlauf (PPQ) no tendrá gastos de campaña y Richard Duarte (YoCreo) no presentó.

Las internas partidarias serán el 9 de julio y las municipales el 10 de setiembre, según el TSJE.